برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر فرصة لإطلاق مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين

أكد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلي مصر بمثابة فرصة لإطلاق مرحلة جديدة من العلاقات "المصرية الصينية" تقوم على معادلة واضحة، كون الصين شريك في التصنيع والتكنولوجيا، ومصر مركز للإنتاج والتصدير نحو المنطقة وإفريقيا.

الشراكة المتوازنة ستخدم المصالح الوطنية

وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن هذه الشراكة المتوازنة ستخدم المصالح الوطنية لكلا البلدين وتدعم مساعي مصر نحو تنمية مستدامة وفرص عمل أفضل لمواطنيها، مشددًا على أن هذه الزيارة تحمل دلالات سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، وتعكس مستوى متقدمًا من التفاهم والشراكة بين البلدين.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل هذا الرصيد السياسي الراسخ إلى شراكة اقتصادية وصناعية حقيقية ومستدامة، موضحًا أن التعاون بين البلدين لا يجب أن يقتصر على تبادل تجاري أو تنفيذ مشروعات منفصلة فحسب، بل يجب أن يكون المحور هو الاستثمار المشترك والتصنيع ونقل التكنولوجيا لبناء قاعدة صناعية قادرة على دعم النمو وخلق فرص عمل نوعية.

ولفت إلى أن مصر تمتلك عناصر قوة تؤهلها لأن تكون مركزًا إقليميًا للاستثمارات والصناعات الصينية الموجّهة للأسواق العربية والأفريقية، حيث موقعها الجغرافي المميز، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بالمنطقة، وعلى هذا الأساس، يجب العمل على جذب صناعات ذات قيمة مضافة مرتفعة، وبخاصة في مجالات السيارات الكهربائية ومكوناتها، والطاقة المتجددة، والإلكترونيات، والصناعات الهندسية والتكنولوجية.

وشدد النائب حازم الجندي على ضرورة استغلال هذه الزيارة في تعزيز الشراكات المصرية الصينية لتساهم المشروعات المشتركة في زيادة الصادرات وإحلال الواردات، بما يدعم توازننا التجاري ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو حقيقي قائم على الإنتاج .