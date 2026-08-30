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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
رنا عصمت

أثار ظهور قسمت ابنة الفنانة داليا البحيرى، حالة من الجدل الواسع وذلك فى أحدث ظهور لها بإطلالات صيفية ملفتة.

تفاصيل إطلالة ابنة داليا البحيرى..

 

وظهرت ابنة داليا البحيرى بإطلالات صيفية مثيرة رفقة مجموعه من أصدقائها .

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.
 

وقد أثارت حفيدة الفنان فريد شوقى وابنة الفنانة داليا البحيرى حالة من الجدل الواسع بعد أن تعرضت الى موقف محرج لها بسؤال عن جدتها. 

والتقى برنامج et بالعربى بابنة الفنانة داليا البحيرى ليطرح عليها بعض الأسئلة وكان من بينها من الملقب باسم وحش الشاشة وجاءت الاجابة صادمة قائلة “معرفش.. ممكن يكون فريد شوقى". 

كما طرح البرنامج عليها سؤال اخر عن أفلام والدتها والذى شاركت فيه مع النجم مصطفى قمر وكان ردها أنها لم تشاهد أفلام والدتها. 

وأضافت ابنة داليا البحيرى هناك اتفاق بين ووالدتى أن هناك جلسة تجمعنا سويا من أجل معرفتى بأفلامها وجميع الأعمال التى تخص عائلتى. 

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قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

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