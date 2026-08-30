خسرت أصدقائي بعد فقدان بصري.. مارك مراد يكشف قصة اختراع تطبيق لمساعدة المكفوفين

كشف مارك مراد، مخترع تطبيق مبتكر لخدمة المكفوفين، عن تفاصيل رحلته مع فقدان البصر، مؤكدًا أن التجربة غيّرت حياته ودفعته إلى البحث عن حلول تساعده وتساعد غيره من فاقدي البصر على ممارسة حياتهم بصورة أكثر استقلالية.

صعوبة كبيرة في الخروج وممارسة الأنشطة

وقال "مارك"، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «ON»، إنه بعد فقدان بصره واجه صعوبة كبيرة في الخروج وممارسة الأنشطة التي اعتاد عليها، وخسر عددًا من أصدقائه، وأصبح يقضي وقتًا طويلًا في المنزل، وهو ما دفعه إلى التفكير في حل لمشكلته.

فقدت أصدقائي بعد فقدان نظري

وأضاف: «فقدت أصدقائي بعد فقدان نظري، ومكنتش قادر أخرج أو ألعب، والزهق والقعدة في البيت خلتني أفكر في حل لمشكلتي».

وأوضح "مارك" أن والده كان يساعده في المذاكرة، لكنه كان يعود من عمله متعبًا، لذلك قرر الاعتماد على نفسه في الدراسة، قائلًا: «بابايا هو اللي كان بيذاكر معايا، وكان بيرجع من الشغل تعبان، فأنا خدت قرار إني أذاكر لوحدي».

وأشار إلى أن المدرسين كانوا يرسلون له ملفات تحتوي على صور، لكنه لم يجد أداة تساعده على فهم محتوى هذه الصور أو وصفها، ما دفعه إلى التفكير في ابتكار أداة قادرة على تفسير الصور للمكفوفين.

وتابع: «المدرسين كانوا بيبعتوا فايلات فيها صور، ومكانش فيه أداة تفسر الصور، ففكرت في اختراع الأداة، وبعدها فكرت: ليه مخترع حاجة توصف العالم، مش بس الصور؟».