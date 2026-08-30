قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مدخل قرية المغير برام الله

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، مدخل قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله، ومنعت المواطنين من الدخول إلى القرية أو الخروج منها، واحتجزت عددًا منهم.

وأفادت مصادر محلية بأن الإغلاق تزامن مع انتشار مستوطنين ومواشيهم في المناطق الواقعة جنوب وغرب القرية، ولا سيما في سهل "مرج سيع" ومنطقة الخلايل، بحماية قوات الاحتلال، بحسب وكالة الأنباء "صفا".

وأظهرت مشاهد متداولة من مدخل المغير مستوطنين وهم يقتربون من مدخلها الرئيس المغلق، فيما انتشرت قوات الاحتلال في المكان.

وتتعرض المغير، إلى جانب عدد من القرى والبلدات الفلسطينية بمحافظة رام الله والبيرة، لاعتداءات متكررة من المستوطنين تشمل الرعي في أراضي المواطنين والاستيلاء على مساحات من الأراضي.