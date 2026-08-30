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إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات

نتنياهو
نتنياهو
محمد إبراهيم

هل يشعل نتنياهو حربا جديدة قبل انتخابات أكتوبر ليضمن بقاءه على رأس الحكومة؟.. سؤال يطرح نفسه في الأوساط السياسية الإقليمية والدولية، فبالنظر إلى تاريخ نتنياهو السياسي ، كلما اقترب موعد انتخابات أو واجه أزمة ، أشعل جبهة أو خاض حربا، فمن سيكون ضحيته هذه المرة إذا أقدم على ذلك؟.

دفع الجيش نحو مواجهة في الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية تكمن الإجابة ، إذ تتصاعد مؤشرات التوتر داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مع تحذيرات من محاولات سياسية لـ دفع الجيش نحو مواجهة متعمدة في الضفة الغربية قبل انتخابات أكتوبر المقبل، ما يثير تساؤلات بشأن احتمال تحول الميدان الفلسطيني إلى ورقة انتخابية بيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

حسابات الحرب وصندوق الاقتراع

الخلاف بين الجيش والمستوى السياسي يعكس تداخلا بين حسابات الحرب وصندوق الاقتراع، في وقت يسعى فيه اليمين المتطرف إلى إبقاء التوتر قائما من دون الانزلاق بالضرورة إلى حرب شاملة، كما تبرز مؤشرات عدة تؤكد وجود توتر بين الجيش والحكومة التي تضم نتنياهو وسموتريتش وبن جفير.

انتفاضة في الضفة الغربية

وتحذر تقديرات المؤسسة العسكرية من احتمال انقلاب الأوضاع في الضفة الغربية إلى انتفاضة أو مواجهة كبرى، وهو ما لا يريده الجيش في ظل حالة الإرهاق والاستنزاف التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي على المستويات الاقتصادية والنفسية والسياسية، نتيجة الحروب والمواجهات التي خاضتها إسرائيل خلال السنوات الماضية.

الضفة الغربية.. العنصر الرئيسي في المشروع التوسعي

وينظر حزب الليكود والتيار اليميني المتطرف في إسرائيل إلى الضفة الغربية باعتبارها عنصرا رئيسيا في المشروع التوسعي الإسرائيلي، وفي هذا الإطار ،  تمضي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياسات تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض عبر توسيع الاستيطان وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية ، بما يفاقم التوتر ويفتح الباب أمام احتمالات التصعيد والمواجهة.

صمود الفلسطينيين في مواجهة المخططات الإسرائيلية

ويبقى صمود الفلسطينيين في الضفة الغربية العامل الأساسي في مواجهة المخططات الإسرائيلية، رغم الثمن الباهظ الذي قد يدفعه الفلسطينيون قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، في ظل مساع إسرائيلية لتكريس واقع جديد على الأرض وفرض مزيد من السيطرة والتوسع الاستيطاني بما قد يدفع نحو انفجار الأوضاع ميدانيا ، ويحول الضفة الغربية إلى ساحة مواجهة مفتوحة ورقة انتخابية يستخدمها نتنياهو وحلفاؤه لتعزيز مواقعهم السياسية.

كلما شعروا بالخطر أشعلوا حربا  وكلما واجهوا أزمة فتحوا جبهة ، هكذا يفعل نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف ، في محاولة لإعادة ترتيب المشهد السياسي وإحكام قبضتهم على السلطة.

الضفة الغربية فلسطين جيش الاحتلال نتنياهو

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