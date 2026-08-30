أولي واتكينز ينتقل من أستون فيلا للهلال السعودي مقابل 51 مليون إسترليني

انضم المهاجم الانجليزي أولي واتكينز رسميًا إلى نادي الهلال السعودي قادمًا من أستون فيلا مقابل 51 مليون إسترليني.

وينضم اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، وهو الهداف التاريخي لأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 91 هدفًا، إلى الفريق بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وخلال ست سنوات قضاها في أستون فيلا، لعب واتكينز دورًا محوريًا في صعود النادي تحت قيادة المدرب أوناي إيمري، حيث رسخ الفريق مكانته كمنافس دائم على المراكز الستة الأولى، وفاز بلقب الدوري الأوروبي، وهو أول لقب أوروبي له منذ 44 عامًا.

ونشر واتكينز على مواقع التواصل الاجتماعي: "أشعر بامتنانٍ عميقٍ للسنوات الست الماضية. لم تُصقلني هذه السنوات كلاعبٍ فحسب، بل كإنسانٍ أيضاً."

وأضاف: "لقد مررنا بالعديد من الصعود والهبوط خلال مواسمي الستة هنا، لكن الشيء الوحيد الذي لم يتغير هو أنني بذلت كل ما في وسعي من أجل هذا النادي."