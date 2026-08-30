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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
رنا عصمت

شاركت الفنانة هدى المفتى، جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صور جديدة لها من آخر ظهور لها.

تفاصيل إطلالة هدى المفتى..


وظهرت هدى بإطلالة ملفتة وانيقة و مميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا باللون الاسود .

وتتميز هدى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز  وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد هدى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها هدى المفتى صور هدى المفتى إطلالة هدى المفتى

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بالصور

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها

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