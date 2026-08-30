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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة لي يونغ جو نجم مسلسل البرج الأزرق عن عمر 44 عامًا بعد أزمة قلبية

الممثل الكوري الجنوبي لي يونغ جو
الممثل الكوري الجنوبي لي يونغ جو
أوركيد سامي

توفي الممثل الكوري الجنوبي لي يونغ جو عن عمر ناهز 44 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، في خبر أثار حالة من الحزن والصدمة في أوساط الدراما الكورية وبين محبيه، بعدما أنهى رحيله المفاجئ مسيرة فنية امتدت لأكثر من عقدين، قدم خلالها مجموعة من الأدوار في الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

وأُعلن عن وفاة لي يونغ جو يوم السبت 29 أغسطس وفق ما أوردته تقارير إعلامية كورية، فيما بدأ أصدقاؤه وزملاؤه وجمهوره في استعادة أبرز محطات مسيرته الفنية، وعلى رأسها مشاركته في مسلسل «البرج الأزرق» (Blue Tower)، الذي ارتبط اسمه به على نطاق واسع.

رحيل مفاجئ يثير الحزن

جاءت وفاة لي يونغ جو بصورة مفاجئة، ما زاد من وقع الخبر على أفراد عائلته والمقربين منه، الذين يعيشون حالة من الحزن منذ الإعلان عن رحيله.

وحرص أحد المقربين من الفنان الراحل على نعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرًا عن صدمته من وفاته المفاجئة، ومستذكرًا مسيرته والأدوار التي قدمها خلال سنوات عمله في المجال الفني، ولا سيما الشخصية التي جسدها في مسلسل «البرج الأزرق».

وسرعان ما انتشر خبر الوفاة بين متابعي الدراما الكورية، الذين عبروا عن حزنهم لفقدان الممثل في هذا العمر، بينما أعاد كثيرون نشر مشاهد وصور من أعماله، في محاولة لاستعادة ذكرياتهم مع الشخصية التي قدمها خلال مسيرته.

يعد مسلسل «البرج الأزرق» من أبرز الأعمال التي تركت بصمة في مسيرة لي يونغ جو، إذ شارك في العمل   شخصية جندي شاب.

وتمكن الممثل من تقديم الشخصية بطريقة جمعت بين الخجل والروح المحبوبة، وهو ما ساعده على جذب انتباه المشاهدين وترك انطباع واضح لدى جمهور المسلسل.

ورغم مشاركته في عدد من الأعمال الأخرى على مدار سنوات نشاطه الفني، ظل ظهوره في «البرج الأزرق» من أكثر الأدوار التي ارتبط بها اسمه، الأمر الذي دفع الجمهور إلى استعادة ذكريات المسلسل عقب انتشار نبأ وفاته.

وأعاد رحيله تسليط الضوء على مشواره الفني الذي بدأ قبل أكثر من 20 عامًا، وشهد انتقاله تدريجيًا من الأدوار الصغيرة إلى شخصيات تمكن من خلالها من ترك حضور لدى المشاهدين.

تصريحات سابقة عن حالته الصحية

ويعود الحديث عن الحالة الصحية للي يونغ جو إلى مقابلة أجراها عام 2013، بالتزامن مع مشاركته في مسلسل «البرج الأزرق»، إذ تحدث آنذاك عن سبب عدم أدائه للخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية.

وأوضح الممثل الراحل أن الفحوص الطبية التي خضع لها كشفت إصابته باعتلال عضلة القلب الضخامي، وهي حالة أدت إلى إعفائه من أداء الخدمة العسكرية.

وخلال المقابلة، أشار أيضًا إلى وجود تاريخ عائلي مرتبط بالحالة الصحية نفسها، موضحًا أن والدته سبق أن دخلت المستشفى بسبب اعتلال عضلة القلب الضخامي.

وقال لي يونغ جو في ذلك الوقت إن الأطباء أبلغوا العائلة بإمكانية وجود عامل وراثي مرتبط بالحالة، الأمر الذي دفعه وشقيقته إلى الخضوع للفحوص الطبية. وأظهرت النتائج أنه الوحيد بينهما الذي يعاني من هذه الحالة.

مسيرة فنية امتدت لأكثر من عقدين

بدأ لي يونغ جو مشواره في عالم الفن قبل أكثر من 20 عامًا، وشارك خلال تلك الفترة في أعمال تلفزيونية وسينمائية، متنقلًا بين أدوار مختلفة ساعدته على بناء مسيرة فنية امتدت لسنوات.

ولم يكن الممثل من الأسماء التي تعتمد على دور واحد، إذ تنوعت مشاركاته وشخصياته، إلا أن شخصية الجندي في «البرج الأزرق» ظلت واحدة من أكثر محطاته حضورًا في ذاكرة الجمهور.

ومع إعلان وفاته، عادت أعماله إلى الواجهة، واستعاد محبوه مشاركاته السابقة، بينما عبر زملاؤه والمقربون منه عن حزنهم لفقدانه بصورة مفاجئة.

موعد مراسم العزاء والوداع الأخير

ومن المقرر إقامة مراسم العزاء الخاصة بالممثل الراحل يوم 31 أغسطس، فيما تقام مراسم الوداع الأخيرة في مركز سيونغنام سيتي الثقافي للجنازات.

وتأتي مراسم التشييع وسط حالة من الحزن بين أفراد عائلته وأصدقائه ومحبيه، الذين يستعدون لتوديعه بعد مسيرة فنية امتدت لنحو عقدين.

ورغم رحيله المفاجئ عن عمر 44 عامًا، يظل لي يونغ جو حاضرًا في ذاكرة جمهوره من خلال الشخصيات التي قدمها، وفي مقدمتها دوره في «البرج الأزرق»، الذي أعاد اسمه إلى الواجهة من جديد عقب إعلان وفاته.

وبوفاة لي يونغ جو، تخسر الدراما الكورية فنانًا ترك بصمته عبر أدوار متعددة، بينما سيظل حضوره الفني مرتبطًا بالأعمال التي شارك فيها والذكريات التي تركها لدى المشاهدين طوال سنوات مسيرته..

الممثل الكوري الجنوبي لي يونغ جو اخبار الفن نجوم الفن

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