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التعليم العالي: إعلان نتائج تنسيق طلاب مدارس STEM ومدارس النيل المصرية الدولية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: إعلان نتائج تنسيق طلاب مدارس STEM ومدارس النيل المصرية الدولية

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إتاحة نتائج تنسيق الطلاب الحاصلين على شهادة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وطلاب مدارس النيل المصرية الدولية (NEIS) للعام الجامعي 2026/2027، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج ترشيحهم من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، والتعرف على الكلية  التي تم ترشيحهم للالتحاق بها ،وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للقبول.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية اعتماد الطلاب وأولياء الأمور على موقع التنسيق الإلكتروني والمنصات الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة، وعدم الانسياق وراء أي معلومات يتم تداولها من مصادر غير رسمية.

وسوف يتم الإعلان لاحقًا عن موعد فتح باب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب لطلاب مدارس STEM ومدارس النيل المصرية الدولية، من خلال المنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

🔗 موقع التنسيق الإلكتروني:
www.tansik.digital.gov.eg

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