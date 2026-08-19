التعليم العالي تعلن عن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2026 أدبي

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اليوم الأربعاء، عن الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية بالشعبة الأدبية بالنظام الحديث.

وجاءت الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية بالنظام الحديث على النحو التالي:

المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى)

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد وإدارة ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم آثار

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحة

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الجزيرة العالي حاسبات ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

الجزيرة العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

الدلتا العالي خدمة اجتماعية المنصورة

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات

السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة

السياحة والفنادق تعليم تبادلى الإسكندرية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد سياحي مصر الجديدة

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي ترميم الآثار بأبو قير

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

العالي خدمة اجتماعيه 6 اكتوبر

العالي خدمة اجتماعيه بنها

العالي خدمة اجتماعيه سوهاج

العالي خدمة اجتماعية اسوان

العالي خدمة اجتماعية بور سعيد

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزة

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

العالي القاهرة سياحة وفنادق المقطم

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي للسياحه والفنادق وإرشاد السياحي بأبو قير

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للغات 6 اكتوبر

العالي للغات بمصر الجديده

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة ادارة

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي إدارة أعمال

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفني التجارى بأسوان

الفني التجارى بأسيوط

الفني التجارى بالاسكندريه

الفني التجارى بالروضه

الفني التجارى بالزقازيق

الفني التجارى بالعريش

الفني التجارى بالمحله الكبرى

الفني التجارى بالمطريه

الفني التجارى بالمنصوره

الفني التجارى ببنها

الفني التجارى ببور سعيد

الفني التجارى بدمياط

الفني التجارى بسوهاج

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بقنا

الفني التجارى بقويسنا

الفني لترميم الآثار بالاقصر

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

الفني للفنادق الاسكندريه

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

القاهرة العالي لغات وترجمه المقطم لنظم المعلومات الإدارية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بأسوان

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

المعهد التكنولوجي العالى للاعلام بالمنيا

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات)

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

المعهد العالى للغات بأسوان

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية))

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة

المعهد العالي للعلوم التجارية بأبو قير

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

أقتصاد منزلى العاصمة بحلوان

أقتصاد منزلى العريش

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي

أكاديمية بأخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه قنا

آداب سوهاج

آداب قنا

تربية (تعليم ابتدائي) الاقصر

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

تربية (تعليم ابتدائي) قنا

تربية (طفولة) العريش

تربية (طفولة) الغردقة

تربية (طفولة) الوادي الجديد

تربية (طفولة) أسوان

تربية (طفولة) سوهاج

تربية (طفولة) قنا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الإسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الزقازيق

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات السويس

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات العاصمة بحلوان بالجزيرة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات العريش

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الفيوم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنصورة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات المنيا

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات الوادي الجديد

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات أسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات أسيوط

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات بنها

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات بني سويف

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات بور سعيد

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات سوهاج

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات طنطا

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات قنا

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات كفر الشيخ

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات مدينة السادات

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين الإسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين الزقازيق

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين السويس

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين العاصمة بحلوان

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين العريش

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين الفيوم

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين المنصورة

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين المنيا

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين الوادي الجديد

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين أسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين أسيوط

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين بنها

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين بني سويف

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين بور سعيد

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين سوهاج

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين طنطا

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين قنا

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين كفر الشيخ

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين مدينة السادات

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية طفولة مبكرة الفيوم

تربية طفولة مبكرة المنيا

تربية طفولة مبكرة أسيوط

تربية طفولة مبكرة بني سويف

تربية طفولة مبكرة مطروح

تربية فنية العاصمة بالزمالك

تربية فنية المنيا

تربية موسيقية العاصمة بحلوان

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية الإسكندرية

تربية نوعية الزقازيق

تربية نوعية الفيوم

تربية نوعية المنصورة

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية المنوفية بأشمون

تربية نوعية المنيا

تربية نوعية أسوان

تربية نوعية أسيوط

تربية نوعية بنها

تربية نوعية بور سعيد

تربية نوعية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية دمياط

تربية نوعية سوهاج

تربية نوعية طنطا

تربية نوعية قنا

تربية نوعية كفر الشيخ

تربية نوعية مطروح

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

حقوق الزقازيق

حقوق المنصورة

حقوق انتساب موجه الزقازيق

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

حقوق طنطا

حقوق مدينة السادات

خدمة اجتماعية العاصمة بحلوان

خدمة اجتماعية الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه العاصمة بحلوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية أسيوط

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

دار العلوم المنيا

دار العلوم انتساب موجه المنيا

دار العلوم انتساب موجه أسوان

دار العلوم أسوان

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

سياحة وفنادق الإسكندرية

سياحة وفنادق العاصمة بالمنيل

سياحة وفنادق الغردقة

سياحة وفنادق الفيوم

سياحة وفنادق المنصورة

سياحة وفنادق المنيا

سياحة وفنادق بني سويف

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

سياحة وفنادق مدينة السادات

سياحة وفنادق مطروح

سياحه وفنادق الاقصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

ش.مطاعم فني سياحة قنا

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

معهد المنيا العالى للغات

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش(شعبة سياحة وفنادق)-بالمقر البديل بالإسماعيلية

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية المقطم

نظم معلومات ادارية القطامية.