قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أبو العينين» يضع روشتة تطوير الصناعة: مجموعات عمل متخصصة وخطط لمواجهة المنافسة
الرئيس السيسي يستقبل البرهان في العلمين ويؤكد دعم مصر لوحدة السودان وسيادته
بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم
حقيقة تعطيل الدراسة والعمل.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للطلاب والموظفين
أبو العينين: الفترة المقبلة صعبة في مجالات التنافس الصناعي.. ومنظومة الصناعة تحتاج إلى التطوير
«كونفدرالية» بدل الدولة الفلسطينية.. ليبرمان يطرح خطة تربط الضفة بالأردن تحت مظلة أمنية إسرائيلية
البحار سامح عبد العظيم يكشف لـ «صدى البلد» سر اتصالاته بأسرته.. خاص
وزير الأوقاف يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
خريطة جديدة للجان النواب.. رهام فاروق تقود «الإعلام» وناصر «الاقتراحات» وراندا «التضامن»
كييف تتحول إلى منطقة حرب.. استهداف 6 جسور يهدد شريان الحياة في العاصمة الأوكرانية
زيادة ولا تثبيت؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم بعد بيان «البترول»
قردان طليقان أعلى شجرة بالعجوزة.. النيابة تأمر بإيداعهما حديقة الحيوان والتحري عن مالكهما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: مصر صنعت حالة من الزخم في شرايين العمل الإفريقي

قمة العملين أفريقيا
قمة العملين أفريقيا
إسراء صبري

قال الدكتور إسماعيل تركي أستاذ العلوم السياسية، إنّ مصر، إدراكًا منها لحجم المخاطر التي تواجه القارة الإفريقية والدول النامية بصفة عامة، حاولت إحداث حالة من الزخم في شرايين العمل الإفريقي المشترك من خلال استضافة القمم المتداخلة، مشيرًا إلى القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الإفريقي لمنتصف العام، ومنتدى العلمين إفريقيا للأعمال، إلى جانب دائرة أودا نيباد.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ منتدى العلمين إفريقيا للأعمال جرى استحداثه بشكل جديد بهدف تحقيق تشبيك حقيقي بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، بينما تستهدف دائرة أودا نيباد تحويل أهداف التنمية الإفريقية من برامج ومشروعات إلى تنفيذ فعلي على الأرض.

وذكر، أن حالة الزخم التي تشهدها مدينة العلمين برعاية مصرية تدفع العمل الإفريقي المشترك قدمًا بشكل كبير، وتمثل محطة حقيقية لمزيد من التنسيق والتشاور ودفع العمل لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الجميع.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أن قدرة الدول منفردة على مواجهة هذه التحديات والمخاطر أمر بالغ الصعوبة، وأن العمل المشترك والتنسيق وتبادل الرؤى والاتفاق على الحلول الجذرية هي الوسائل التي يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية تمتلك موارد وثروات، سواء في البيئة الزراعية والأراضي الصالحة للزراعة أو المعادن والأنهار والمياه والطاقة غير المستغلة، لافتًا إلى استمرار الحديث عن هذه الموارد وعن استنزاف القارة واستغلالها على مدار القرون.

مصر أفريقيا القارة السمراء القارة الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

محمد صلاح

نادي طرابزون يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة «كوبس» على النجيل الصناعي

معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم

«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة .. شاهد

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

محمد صلاح

نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه لصالح محامٍ

ترشيحاتنا

صالون الأوبرا الثقافى

ذكرى انتصارات أكتوبر.. صلاح جاهين وفؤاد حداد عنوان صالون الأوبرا الثقافى

سيد جبر

سيد جبر يوجه رسالة إلى أشرف زكي وياسر جلال وماجد الكدواني بعد أزمته الصحية

ليلى علوي

ليلى علوي تكشف عن مطربيها المفضل.. اعرف التفاصيل

بالصور

المشي بعد الأكل.. عادة بسيطة تحسن الهضم وتقلل ارتفاع سكر الدم

عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها وأناقتها

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا| كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟.. أضرار نفسية وجسدية قد تمتد لسنوات

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد