أستاذ علوم سياسية: مصر صنعت حالة من الزخم في شرايين العمل الإفريقي

قال الدكتور إسماعيل تركي أستاذ العلوم السياسية، إنّ مصر، إدراكًا منها لحجم المخاطر التي تواجه القارة الإفريقية والدول النامية بصفة عامة، حاولت إحداث حالة من الزخم في شرايين العمل الإفريقي المشترك من خلال استضافة القمم المتداخلة، مشيرًا إلى القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الإفريقي لمنتصف العام، ومنتدى العلمين إفريقيا للأعمال، إلى جانب دائرة أودا نيباد.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ منتدى العلمين إفريقيا للأعمال جرى استحداثه بشكل جديد بهدف تحقيق تشبيك حقيقي بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، بينما تستهدف دائرة أودا نيباد تحويل أهداف التنمية الإفريقية من برامج ومشروعات إلى تنفيذ فعلي على الأرض.

وذكر، أن حالة الزخم التي تشهدها مدينة العلمين برعاية مصرية تدفع العمل الإفريقي المشترك قدمًا بشكل كبير، وتمثل محطة حقيقية لمزيد من التنسيق والتشاور ودفع العمل لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الجميع.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أن قدرة الدول منفردة على مواجهة هذه التحديات والمخاطر أمر بالغ الصعوبة، وأن العمل المشترك والتنسيق وتبادل الرؤى والاتفاق على الحلول الجذرية هي الوسائل التي يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية تمتلك موارد وثروات، سواء في البيئة الزراعية والأراضي الصالحة للزراعة أو المعادن والأنهار والمياه والطاقة غير المستغلة، لافتًا إلى استمرار الحديث عن هذه الموارد وعن استنزاف القارة واستغلالها على مدار القرون.