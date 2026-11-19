وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مساء الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات الهامة، حيث وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ؛ المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين.

يُعاد تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ

ونص مشروع القرار على أن يُعاد تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ؛ برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية وزراء: التنمية المحلية والبيئة، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والدولة للإعلام، والعدل، والشباب والرياضة، والصناعة، ومفتي الجمهورية، وممثلين عن الداخلية، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة العامة ومكافحة التبغ، إلى جانب اثنين من الخبراء في الصحة العامة والأمراض المتعلقة بالتدخين، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة وذوي الخبرة والمُتخصصين لمعاونتها في أداء عملها.