استبعدت الإدارة الأمريكية وجود هجوم سيبراني منسق وراء سلسلة الأعطال والاضطرابات التقنية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، مؤكدة عدم توافر أدلة تشير إلى وجود صلة بين الحوادث أو تورط جهة أجنبية في تنفيذها.

وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركوين مولين، خلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، الأربعاء، إن السلطات الأمريكية لم تتوصل إلى مؤشرات تثبت ارتباط الأعطال التقنية بعضها ببعض، موضحا أن الوزارة تواصلت مع شركات القطاع الخاص للتحقق من أسباب هذه الاضطرابات وتحديد طبيعتها.

من جانبه، أوضح مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جاي كلايتون أن التقييمات الأولية تشير إلى أن الأعطال نتجت عن عمليات صيانة وتغييرات تقنية منفصلة، مستبعدا أن تكون جزءا من هجوم إلكتروني منظم أو عملية مدعومة من دولة أجنبية.

وأشار كلايتون إلى تفهمه للمخاوف التي أثارها تزامن هذه الحوادث، مؤكدا أن تساؤلات الأمريكيين بشأن احتمال وجود تهديد سيبراني تعد أمرا طبيعيا، لكنه شدد على أن نتائج المراجعات والتحقيقات المتاحة حتى الآن لا تدعم فرضية وقوع هجوم منسق.

وشهدت الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الاضطرابات التقنية التي أثارت تساؤلات بشأن أمن البنية التحتية الرقمية والخدمات الحيوية، وبدأت هذه التطورات في 12 نوفمبر الجاري، مع تعرض خدمات شركة مايكروسوفت لأعطال واسعة النطاق، قالت الشركة إنها ناجمة عن خلل تقني.

وتواصل السلطات الأمريكية مراجعة ملابسات الحوادث بالتنسيق مع الشركات المعنية، للوقوف على أسبابها وضمان استقرار الخدمات، في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من التهديدات السيبرانية وتأثيرها على الأنظمة الرقمية والقطاعات الحيوية.