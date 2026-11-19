ألقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، كلمة خلال احتفالية الكونجرس الأمريكي بمنح الميدالية الذهبية للكونجرس إلى اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناول الوزير في كلمته الإرث التاريخي للرئيس السادات ودوره في صنع السلام، مؤكداً أن أعظم تكريم له يتمثل في مواصلة مسيرة السلام، كما استعرض ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ورفض تهجير الشعب الفلسطيني.

نص الكلمة:

السيد رئيس مجلس النواب،

السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ،

السادة أعضاء أسرة الرئيس الراحل أنور السادات،

السادة الحضور الكرام،

السيدات والسادة،

إنه لشرف عظيم أن أقف في هذا الصرح، نيابةً عن جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكريماً لرجل غيّرت شجاعته مجرى التاريخ، ولا تزال رؤيته تلهمنا حتى يومنا هذا.

إن مجلسكم الموقر، بمنح الرئيس أنور السادات الميدالية الذهبية للكونجرس، إنما يقر بحقيقة تتجاوز حدود الدول، وهي أن شجاعة صنع السلام تمثل أسمى صور القيادة السياسية. وتتلقى مصر هذا التكريم ببالغ الامتنان والفخر.

إن أعظم تكريم يمكن أن نقدمه للرئيس السادات هو أن نواصل بناء السلام الذي امتلك الشجاعة لبدء مسيرته. ولعلنا نستحضر في هذا المقام النداء الذي أطلقه عام 1977، وأقتبس منه: «املأوا الأرض والفضاء بتراتيل السلام، املأوا الصدور والقلوب بآمال السلام، اجعلوا الأنشودة حقيقة تعيش وتثمر، اجعلوا الأمل دستور عمل ونضال».

قبل واحد وخمسين عاماً، في نوفمبر 1975، خاطب الرئيس السادات هذا الكونجرس، ماداً يده بالصداقة إلى الولايات المتحدة، وداعياً إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. فقد أدرك أن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يكتمل ما دامت القضية الفلسطينية دون حل.

وبعد عامين، أقدم على خطوة لم يكن كثيرون يتصورون إمكانية تحقيقها، فذهب إلى القدس. ولم تكن زيارته انطلاقاً من ضعف، بل من قوة، ولم تكن على حساب كرامة مصر، بل دفاعاً عنها. ومن خلال اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام عام 1979، وبفضل الدور الأمريكي الذي لا غنى عنه، فتح الطريق أمام الاستعادة الكاملة للسيادة المصرية على سيناء.

لقد كان يدرك حجم المخاطر، وقَبِل تحملها، وفي نهاية المطاف دفع حياته ثمناً لرؤيته. ولم يكتفِ السادات بتوقيع معاهدة، بل ترك لنا ما هو أبعد من مجرد اتفاق، إذ ترك لنا مسؤولية يتعين علينا الاضطلاع بها.

وعلى مدى ما يقرب من نصف قرن، حافظت مصر والولايات المتحدة على شراكة استراتيجية تستند إلى الدبلوماسية والاحترام المتبادل والسعي لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وقد صمد السلام بين مصر وإسرائيل أمام العديد من الاضطرابات، وأثبت أن السلام الدائم أمر ممكن، لكنه يذكرنا أيضاً بأن جهودنا لتحقيق هذه الغاية لم تكتمل بعد.

لقد أسهم استقرار مصر ودبلوماسيتها والتزامها الراسخ بقضية السلام في الشرق الأوسط في تعزيز الأمن الإقليمي، كما تكاملت هذه الجهود مع المصالح الأمريكية على مدى عقود. وستظل مصر شريكاً ثابتاً، ووسيطاً موثوقاً، ودولة تنظر إلى السلام باعتباره التزاماً استراتيجياً، وليس مجرد شعار.

واليوم، يضع قطاع غزة إرادتنا موضع الاختبار.

تواصل مصر العمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين من أجل التوصل إلى إنهاء دائم للحرب. وقد قام الرئيس السيسي باستضافة قمة السلام في شرم الشيخ، مدينة السلام، حيث أتاحت مبادرة الرئيس ترامب فرصة مهمة لتحقيق السلام.

غير أن السلام الدائم يتطلب أفقاً سياسياً يقوم على حل الدولتين: دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإسرائيل آمنة، تعيشان جنباً إلى جنب في كرامة وسلام. ولا ينبغي النظر إلى ذلك باعتباره تنازلاً من شعب لصالح شعب آخر، بل هو أساس الأمن الإقليمي وتحقيق الرخاء الأوسع للجميع.

كما لا يمكن بناء السلام على أساس التهجير القسري للفلسطينيين. فموقف مصر واضح لا لبس فيه: يجب أن يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في البقاء على أرضه، وإعادة بناء مجتمعاته، واستعادة زمام مستقبله.

السيد رئيس مجلس النواب،

في الختام، وبالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الكونجرس الأمريكي والشعب الأمريكي على دعمهم الثابت للسلام في الشرق الأوسط. وتتطلع مصر إلى مواصلة العمل مع هذا الكونجرس والكونجرس القادم، لتحويل وعد السلام إلى واقع دائم لشعوب منطقتنا.

وكما أكد الرئيس السيسي في قمة شرم الشيخ، أقتبس: «يظل السلام خيارنا الاستراتيجي».

شكراً جزيلاً.