أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن السلام بين مصر وإسرائيل مر بالكثير من التقلبات وتم التأكيد على أن السلامالدائم ممكن.



ووقال بدر عبد العاطي في كلمته عقب تسلم الميدالية الذهبية الممنوحة تكريما للرئيس الراحل أنور السادات في الكونجرس، :" مصر تستمر في العمل مع الشركاء والولايات المتحدة للوصول إلى سلام دائم في غزة ".

وتابع بدر عبد العاطي :" يجب حل الدولتين وتواجد دولة فلسطينية مستقلة آمنة ولا يجب ان يتحقق ذلك بتنازل شعب لآخر ".

وأكمل بدر عبد العاطي:" السلام لا يمكن ان يتم على تهجير للشعب الفلسطيني من ارضه.. ولابد ان يبقى على أرضه ويبني مجتمعه".