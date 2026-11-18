أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن الرئيس الراحل أنو السادات ذهب إلى القدس بعد حرب أكتوبر من منطلق القوة وليس الضعف وذهب هناك دفاعا عن مصر .

وقال بدر عبد العاطي في كلمته عقب تسلم الميدالية الذهبية الممنوحة تكريما للرئيس الراحل أنور السادات في الكونجرس، :" في كامب ديفيد وعبر اتفاقية السلام فتح السادات الطريق للسلام واستعادة السيادة المصرية على سيناء ".

وتابع بدر عبد العاطي :" السادات دفع ثمن رؤيته وقدم السادات ما هو أكثر من توقيع اتفاقية وترك لنا مسؤولية".

واكمل بدر عبد العاطي :" على مدار نصف قرن مصر وأمريكا أبقتا على الشراكة المستدامة والقائمة على الاحترام المتبادل والسعي نحو الاستقرار".