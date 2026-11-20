تتصدر منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية اهتمامات الكثير من المستحقات للمعاش في مصر، خاصة الفتيات والسيدات اللاتي يتوقف صرف معاشهن بعد الزواج، إذ تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحصول على مبلغ مالي يعادل معاش عام كامل، لمساعدتهن خلال هذه المرحلة، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة ينظمها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتطرح المستحقات العديد من التساؤلات بشأن منحة الزواج، أبرزها الفئات التي يحق لها الحصول عليها، وقيمة المبلغ المستحق، وشروط صرفه، والمستندات المطلوبة، إلى جانب الإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على المنحة دون تأخير.



من يحق لها الحصول على منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية؟

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن منحة الزواج تُصرف للمستحقة للمعاش من البنات أو الأخوات، في حالة قطع المعاش المستحق لها بسبب الزواج.

وبالتالي، فإن الفئة المستفيدة من هذه المنحة هي البنت أو الأخت التي كانت تحصل على نصيب من معاش صاحب المعاش، ثم توقف صرف هذا النصيب نتيجة زواجها، مع ضرورة توافر الشروط القانونية المنظمة للاستحقاق.

وتُعد منحة الزواج حقًا قانونيًا للمستحقة، وليست معاشًا شهريًا مستمرًا، إذ تُصرف مرة واحدة فقط عند تحقق سبب الاستحقاق، وهو الزواج الذي يترتب عليه قطع المعاش.

وتأتي هذه المنحة ضمن المزايا التي يقرها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بهدف توفير دعم مالي للمستحقات اللاتي يتوقف نصيبهن من المعاش بعد الزواج.

ما قيمة منحة الزواج في عام 2026؟

تبلغ قيمة منحة الزواج ما يعادل المعاش المستحق للمستفيدة لمدة 12 شهرًا كاملة، أي أنها تساوي قيمة معاش عام كامل، ويتم تحديد المبلغ بناءً على قيمة المعاش المستحق لها عن شهر الزواج.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت المستفيدة تحصل على معاش شهري قدره 8333.3 جنيه، فإن قيمة منحة الزواج المستحقة لها تصل إلى 100 ألف جنيه، باعتبار أن المبلغ يعادل 12 شهرًا من المعاش.

وتختلف القيمة النهائية من حالة إلى أخرى، وفقًا لنصيب المستفيدة الفعلي من معاش صاحب المعاش خلال شهر الزواج، ولذلك لا توجد قيمة مالية موحدة تحصل عليها جميع المستحقات.

ومن المهم الانتباه إلى أن منحة الزواج تُصرف لمرة واحدة فقط، ولا يجوز الحصول عليها أكثر من مرة، حتى إذا تكررت حالات الزواج بعد ذلك.



متى يسقط الحق في الحصول على منحة الزواج؟

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مدة زمنية للمطالبة بمنحة الزواج، إذ يسقط الحق في صرفها إذا لم تتقدم المستفيدة بطلب الحصول عليها خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.

ويعني ذلك أن تأخير تقديم الطلب لفترة تتجاوز المدة القانونية قد يؤدي إلى سقوط الحق في الحصول على المبلغ، حتى إذا كانت المستفيدة قد استوفت بقية شروط الصرف.

لذلك، يُنصح بالتوجه إلى المنطقة التأمينية المختصة وتقديم طلب منحة الزواج عقب إتمام إجراءات الزواج وقطع المعاش، بدلًا من الانتظار لفترات طويلة قد تؤثر على إمكانية الحصول على المستحقات المالية.

ما شروط صرف منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية؟

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها حتى تتمكن المستفيدة من الحصول على منحة الزواج، وتتمثل أبرزها في الآتي:

أن تكون المتقدمة من المستحقات للمعاش بصفتها بنتًا أو أختًا.

أن تكون مستحقة للمعاش وقت حدوث الزواج.

أن يتم قطع المعاش المستحق لها بسبب الزواج بالفعل.

ألا تكون قد حصلت على منحة الزواج في وقت سابق، نظرًا لأن المنحة تُصرف مرة واحدة فقط.

التقدم بطلب صرف المنحة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.

وتُعد هذه الشروط أساسية لتحديد مدى أحقية المتقدمة في الحصول على المنحة، إذ يرتبط الاستحقاق بوجود نصيب فعلي لها في المعاش قبل الزواج، وقطع هذا النصيب نتيجة الزواج.

ما الأوراق المطلوبة لصرف منحة الزواج؟

يتعين على المستفيدة تجهيز مجموعة من المستندات قبل التوجه إلى المنطقة التأمينية المختصة، حتى تتمكن من تقديم طلب صرف منحة الزواج واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وتشمل المستندات المطلوبة ما يلي:

صورة من وثيقة الزواج أو عقد الزواج.

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمستفيدة.

استيفاء نموذج طلب صرف منحة الزواج رقم 8.

ويجب التأكد من تجهيز المستندات المطلوبة بصورة واضحة، مع استيفاء بيانات النموذج المخصص لصرف المنحة، لتسهيل مراجعة الطلب والتحقق من توافر شروط الاستحقاق.

خطوات صرف منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية 2026

تبدأ إجراءات الحصول على منحة الزواج بالتوجه إلى المنطقة التأمينية المختصة بملف صاحب المعاش، وتقديم طلب صرف المنحة بعد تجهيز المستندات اللازمة.

ويمكن تلخيص خطوات التقديم في الآتي:

التوجه إلى المنطقة التأمينية المختصة بملف صاحب المعاش.

طلب صرف منحة الزواج المخصصة للمستحقات اللاتي انقطع معاشهن بسبب الزواج.

تقديم صورة وثيقة الزواج أو عقد الزواج.

تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

استيفاء نموذج طلب صرف منحة الزواج رقم 8.

استكمال الإجراءات المطلوبة لدى المنطقة التأمينية لمراجعة الطلب والتحقق من استحقاق المنحة.

ويجب على المتقدمة التأكد من أن ملف المعاش تابع للمنطقة التأمينية التي تتوجه إليها، لأن تقديم الطلب يتم من خلال المنطقة المختصة بملف صاحب المعاش.

هل تُصرف منحة الزواج شهريًا أم دفعة واحدة؟

منحة الزواج ليست معاشًا شهريًا إضافيًا، وإنما مبلغ مالي يُصرف دفعة واحدة للمستحقة التي توقف معاشها بسبب الزواج، وتُحسب قيمته بما يعادل 12 شهرًا من المعاش المستحق لها عن شهر الزواج.

وهذا يعني أن المستفيدة تحصل على قيمة المنحة مرة واحدة، ولا يستمر صرفها بصورة شهرية بعد ذلك، كما لا يمكن تكرار الحصول عليها في حالة الزواج مرة أخرى.



نصائح مهمة قبل التقدم بطلب منحة الزواج

هناك مجموعة من الأمور التي ينبغي الانتباه إليها قبل التوجه لصرف المنحة، وفي مقدمتها التأكد من أن الزواج أدى بالفعل إلى قطع المعاش، وأن المتقدمة كانت مستحقة لنصيب من المعاش وقت الزواج.

كما يجب عدم إغفال تجهيز وثيقة الزواج وبطاقة الرقم القومي، واستيفاء نموذج طلب الصرف رقم 8، مع مراعاة عدم تجاوز مدة الخمس سنوات المحددة للمطالبة بالمستحقات.

وتظل معرفة قيمة المعاش المستحق عن شهر الزواج أمرًا مهمًا لتقدير قيمة المنحة المتوقعة، إذ تُحسب المستحقات على أساس هذا المبلغ مضروبًا في 12 شهرًا، وليس وفق قيمة ثابتة تطبق على جميع الحالات.

وبذلك تمثل منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية دعمًا ماليًا للمستحقات اللاتي يتوقف معاشهن بسبب الزواج، بشرط استيفاء الضوابط القانونية والتقدم بالمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.