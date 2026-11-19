خطفت النجمة التركية هاندا أرتشيل الأنظار بإطلالة استثنائية اتسمت بالأناقة والرقي، بعدما ظهرت بفستان سهرة أبيض طويل جمع بين التصميم الأنثوي والتفاصيل الفاخرة، في إطلالة عكست ذوقها المميز وقدرتها على اختيار الأزياء التي تبرز جمالها بأسلوب راقٍ ولافت.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل بالفستان الأبيض

اختارت هاندا أرتشيل فستانًا طويلًا باللون الأبيض العاجي، جاء بتصميم مكشوف الكتفين مع قصة كورسيه محددة للقوام، تميزت بتطريزات فضية لامعة وزخارف مرصعة بالأحجار البراقة، أضفت على التصميم لمسة من الفخامة والبريق.

وجاء الجزء العلوي من الفستان بتصميم على شكل قلب، مع تفاصيل مطرزة بدقة حول منطقة الصدر والخصر، فيما زينت الخرزات والأحجار اللامعة التصميم بأشكال زخرفية متناغمة، أبرزت جمال القصّة ومنحت الفستان طابعًا ملكيًا.

أما التنورة، فجاءت بقصة طويلة وانسيابية مع تفاصيل من القماش الملتف والمجمع عند منطقة الخصر والوركين، لتنسدل بنعومة حتى الأرض، مع ذيل طويل أضفى مزيدًا من الفخامة والحركة على الإطلالة.

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل تعتمد المكياج الناعم والشعر المنسدل

واستكملت هاندا أرتشيل إطلالتها بتسريحة شعر منسدل باللون البني الداكن، مع تموجات طبيعية ناعمة عززت من أنوثتها، بينما اعتمدت مكياجًا هادئًا ارتكز على إبراز العينين بظلال ترابية ورموش محددة، مع أحمر شفاه وردي نيود منح ملامحها لمسة ناعمة وجذابة.

كما اختارت أقراطًا طويلة متدلية بتصميم أنيق، جاءت متناغمة مع التطريزات الفضية الموجودة على الفستان، لتكتمل إطلالتها بتفاصيل متناسقة دون مبالغة في الإكسسوارات.

هاندا أرتشيل

إطلالة تجمع بين الفخامة والأنوثة

نجحت هاندا أرتشيل في تقديم واحدة من الإطلالات التي تجمع بين الرقي والجرأة الناعمة، إذ منحها اللون الأبيض العاجي حضورًا أنثويًا راقيًا، بينما أضافت التطريزات اللامعة والتصميم المحدد للقوام لمسة من الفخامة، لتؤكد مجددًا مكانتها كواحدة من أبرز النجمات التركيات اهتمامًا بعالم الموضة والأزياء.

هاندا أرتشيل