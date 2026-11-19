نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أعلنت شركة بي إم دبليو عن دراجة جديدة بي إم دبليو M 1000 RS موديل 2027، وتحصل الدراجة الجديدة على قوتها من محرك سوبر بايك بقوة 215 حصان .

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة تعمل بالوقود والكهرباء، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة فورد عن مجموعة من طرازاتها التي تحتفظ بها، والتي يصل عددها إلى 100 سيارة نادرة، وتحتوي تلك المجموعة نماذج تجريبية تقف بداخل منشأة سرية قرب ديترويت، وتضم سيارات لم يرها الجمهور من قبل.

كشفت شركة بي إم دبليو عن إصدار بي إم دبليو M7 التي لم يكن مجرد فكرة عابرة داخل الشركة الألمانية، بل كانت عبارة عن مشروع سري امتلك مقومات منافسة أقوى السيارات السيدان الرياضية الفاخرة، وذلك بعد ثلاثة عقود من الاختفاء .