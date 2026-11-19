لم تكن الصورة الجماعية لقادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» مجرد تقليد بروتوكولي يجمع زعماء العالم أمام الكاميرات، بل تحولت على مدار أكثر من ثلاثة عقود إلى استعراض دبلوماسي للأزياء والثقافات الوطنية، إذ اعتادت الدول المضيفة تقديم ملابس تقليدية لقادة الدول المشاركة، تعكس تراثها وهويتها الثقافية.

وفي قمة هذا العام بمدينة شنجن الصينية، ظهر قادة العالم في الصورة الجماعية وهم يرتدون أوشحة باللونين الأحمر والأزرق حول أعناقهم، في إطلالة أكثر هدوءًا مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت أزياء تقليدية زاهية وألوانًا ونقوشًا لافتة.

وبحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية، للصحفية ريا موجول، يعود هذا التقليد إلى عام 1993، عندما وزع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون سترات جلدية على القادة المشاركين في أول اجتماع لقادة «أبيك» بمدينة سياتل الأمريكية.

وفي العام التالي، استضافت مدينة بوجور الإندونيسية القمة، وارتدى القادة قمصان «الباتيك» التقليدية، التي تتميز بنقوش مستوحاة من الثقافة الإندونيسية وجنوب شرق آسيا، مثل الزهور والأمواج.

أما في عام 1996، فقد قدمت الفلبين للقادة قمصان «بارونج» المطرزة، وهي ملابس رجالية خفيفة ترتبط بالمناسبات الرسمية، بينما شهدت قمة شنغهاي عام 2001 ظهور قادة بارزين، بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرتدين سترات «تانج» الصينية التقليدية، بألوان تنوعت بين الأزرق الداكن والعنابي.

وفي عام 2002، قدمت المكسيك قمصان «جوايابيرا» التقليدية، قبل أن تستعرض تايلاند في العام التالي تراثها الحريري من خلال سترات مطرزة بألوان زاهية.

وتواصلت هذه العروض الثقافية خلال السنوات التالية؛ ففي عام 2005 ارتدى القادة معاطف «دوروماغي» الكورية التقليدية، بينما قدمت فيتنام عام 2006 أزياء «آو داي» الحريرية، التي تعد من أبرز رموز تراثها الوطني.

وعادت إندونيسيا إلى قمصان الباتيك عام 2013، فيما قدمت الصين في قمة بكين عام 2014 سترات مصنوعة من نسيج «بروكيد سونج» التقليدي.

ولم تلتزم جميع الدول المضيفة بهذا التقليد؛ إذ اكتفى القادة بارتداء البدلات الرسمية المعتادة خلال قمة سان فرانسيسكو عام 2023

وتظل الصورة الجماعية لقادة «أبيك» واحدة من أبرز اللحظات الرمزية في اجتماعات المنتدى، حيث تتحول الأزياء إلى وسيلة لإبراز الهوية الثقافية للدولة المضيفة، وتقديم رسالة عن التنوع والتقارب بين الاقتصادات المشاركة، بعيدًا عن الملفات السياسية والتجارية التي تهيمن على اجتماعات القمة.