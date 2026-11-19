تحتاج العظام إلى مجموعة من العناصر الغذائية للحفاظ على قوتها وكثافتها مع التقدم في العمر، ويأتي الكالسيوم وفيتامين د في مقدمة العناصر الضرورية لصحة الهيكل العظمي، إذ يساعد الكالسيوم على بناء العظام والحفاظ عليها، بينما يلعب فيتامين د دورا مهما في امتصاص الكالسيوم داخل الجسم.

وتعد التغذية المتوازنة من العوامل المهمة التي تساعد على الحفاظ على صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة لدى النساء مع التقدم في العمر.

7 أطعمة تدعم صحة العظام..

1- الزبادي

يعد الزبادي من مصادر الكالسيوم المهمة، كما يوفر البروتين الذي يحتاجه الجسم للحفاظ على العضلات، ويمكن تناوله ضمن وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة.

2- السردين

يتميز السردين، خاصة عند تناوله بالعظام اللينة الموجودة بداخله، باحتوائه على الكالسيوم، كما يوفر فيتامين د الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم.

3- السبانخ

تحتوي السبانخ على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، ومنها فيتامين ك والمغنيسيوم، وهما من العناصر المرتبطة بصحة العظام، ويمكن تناولها مطهية أو إضافتها إلى الوجبات.

4- الجبن

تحتوي أنواع عديدة من الجبن على الكالسيوم والبروتين، وهما عنصران مهمان للحفاظ على قوة العظام، مع مراعاة اختيار الأنواع المناسبة وتقليل الملح والدهون الزائدة.

5- البيض

يحتوي صفار البيض على كميات من فيتامين د، الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، ويمكن إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن.

6- السلمون

يعد السلمون من الأسماك التي توفر فيتامين د، إلى جانب البروتين والأحماض الدهنية المفيدة، ويساعد إدراجه ضمن النظام الغذائي على توفير عناصر مهمة لصحة الجسم والعظام.

7- البروكلي

يوفر البروكلي الكالسيوم وفيتامين ك ومجموعة من العناصر الغذائية الأخرى، ويمكن تناوله مطهيا على البخار أو إضافته إلى السلطات والأطباق الرئيسية.

عادات تساعد على الحفاظ على قوة العظام..

لا يتوقف الحفاظ على صحة العظام عند تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم فقط، بل يحتاج الجسم أيضا إلى الحصول على كمية مناسبة من فيتامين د، وممارسة التمارين التي تعتمد على حمل وزن الجسم مثل المشي، والابتعاد عن التدخين.

كما يجب الاهتمام بالفحوصات الطبية عند وجود عوامل تزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام، وعدم الاعتماد على الطعام وحده لعلاج نقص الكالسيوم أو فيتامين د.

المصدر بولد سكاى