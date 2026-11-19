نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

رئيس الوزراء: القطاع الخاص شريك رئيسي في تحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات عملية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن رسالة الدولة إلى القطاع الخاص ورواد الأعمال واضحة، وهي أنهم ليسوا مجرد مستفيدين من المبادرة، بل شركاء رئيسيون في منظومة التجربة والابتكار، وتحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع.

أحمد موسى: السادات من الزعماء القلائل الذين تحرّكوا للحرب وسعوا للسلام

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات يعد من الزعماء القلائل على مستوى العالم الذين اتخذوا قرار الحرب وتحركوا لتحقيق النصر، وفي الوقت نفسه سعوا إلى تحقيق السلام وإنهاء الصراع.

جمال السادات: لن يتحقق السلام دون فلسطين.. وعائلتنا ممتنة للرئيس السيسي لإنقاذه البلاد في لحظات حاسمة

أكد جمال السادات، نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن والده والرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقان في الإيمان بأهمية السلام، مشيرًا إلى أن الأفضل للشعوب هو أن تعيش معًا في سلام بدلًا من أن تدفع ثمن الحروب من أرواح أبنائها.

وزير الخارجية: مصر تستقبل تكريم الكونجرس للرئيس الراحل أنور السادات بفخر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن منح الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل محمد أنور السادات يعكس إدراك الكونجرس لأهمية الدور التاريخي الذي لعبه السادات في صنع السلام، وترسيخ قناعة بأن السعي لتحقيق السلام يمثل أولوية أساسية للدول والشعوب.

التضامن: تجهيز المخيمات وتوفير أتوبيسات حديثة لنقل الحجاج لضمان راحتهم خلال موسم الحج

أكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم والمتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على حجاج الجمعيات الأهلية خلال موسم الحج هذا العام، والتأكد من جاهزية المخيمات واستعدادها لاستقبال الحجاج، بما يضمن توفير سبل الراحة والرعاية لهم.

فاروق فلوكس: منعت نفسي من البكاء في لحظة تكريمي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وقال فاروق فلوكس في حواره في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى"، :" بحب ابني أحمد فلوكس وكل بناتي".

«شعبة المحمول»: لا حصر نهائي للهواتف المغلقة بسبب الضرائب .. وفواتير الشراء تحمي حقوق المواطنين

أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، عدم وجود حصر نهائي حتى الآن لأعداد الهواتف المحمولة التي جرى إيقافها بسبب عدم سداد الضرائب والرسوم المقررة، مشيرًا إلى استمرار إغلاق أجهزة جديدة بصورة يومية.

عمر كمال: الشهرة والفلوس مجننتنيش.. لكنها خدت مني الجواز والخلفة

كشف المطرب عمر كمال عن التأثيرات التي تركتها الشهرة والمال على حياته الشخصية، مؤكدًا أن النجاح لم يغيره أو يجعله يتعالى على الآخرين، لكنه حرمه من الاستقرار وتكوين صداقات ثابتة، فضلًا عن عدم تمكنه من الزواج والإنجاب.

الدفاع المدني في غزة: نحو 180 ألف شخص نزحوا من منطقة وادي غزة جراء العملية الإسرائيلية

قال الدكتور محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف حتى الآن عن انتهاك وقف إطلاق النار، من خلال مواصلة عمليات القتل والاستهدافات اليومية في القطاع، مشيراً إلى سقوط أكثر من 1500 ضحية منذ أكتوبر 2025 وإعلان وقف إطلاق النار.

قيادي في فتح: مصر تواصل دعم صمود الفلسطينيين في غزة بإدخال قوافل المساعدات

قال أسامة قعدان، القيادي بحركة فتح، إن مصر تواصل مساندة الشعب الفلسطيني، وتتمسك بمبدأ أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم، مؤكداً أن قوافل المساعدات المصرية تمثل دعماً أساسياً لصمود أهالي قطاع غزة، خاصة مع دخول فصل الشتاء.