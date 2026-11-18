أكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم والمتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على حجاج الجمعيات الأهلية خلال موسم الحج هذا العام، والتأكد من جاهزية المخيمات واستعدادها لاستقبال الحجاج، بما يضمن توفير سبل الراحة والرعاية لهم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الوزارة اتفقت على توفير أتوبيسات حديثة لنقل الحجاج، في إطار خطة تستهدف تيسير انتقالاتهم وتوفير وسائل نقل ملائمة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاطلاع على مختلف الخدمات التي سيتم تقديمها للحجاج، والتأكد من جاهزيتها وتوافرها وفقًا للمعايير المطلوبة.

تذليل أي عقبات

وتابع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير أفضل مستوى من الخدمات والرعاية لحجاج الجمعيات الأهلية، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم طوال رحلة الحج.