شاركت وزارة السياحة والآثار، مُمثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، في النسخة الأولى من البرنامج التدريبي الذي نظمته وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، بمدينة جدة، لتأهيل أعضاء مكاتب شئون الحجاج وقادة الأفواج، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الحج المقبل 1448هـ.

وزارة السياحة والآثار

وقد مثل مكتب شئون حجاج جمهورية مصر العربية، في هذا البرنامج التدريبي، عدد من أعضاء الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، وممثل عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي.

وتضمن البرنامج 11 مساراً تدريبياً، تناولت عدداً من المحاور المرتبطة بتنظيم رحلات الحج، شملت التجهيز والاستعداد المسبق، والنقل، والتفويج، والإسكان والإيواء، والإعاشة، وخدمة المشاعر، وخدمة العملاء والتواصل الفعال، وقيادة مراكز الضيافة، والصحة، والإعلام، وقيادة الأفواج.

وركز البرنامج على تنمية مهارات المشاركين في مجالات التخطيط والإشراف الميداني واتخاذ القرار والتعامل مع الحالات الطارئة. كما تضمن الاستعانة بأدوات موحدة لتقييم جاهزية المشاركين، إلى جانب تطبيق نموذج تدريب المدربين (ToT) بما يُتيح لهم نقل ما اكتسبوه من معارف ومهارات إلى زملائهم بمكاتب شئون الحجاج بعد عودتهم إلى بلادهم.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن مشاركة الوزارة في هذا البرنامج تأتي في إطار توجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار بالاستعداد المبكر لموسم الحج المقبل، والعمل على تعزيز مهارات وقدرات الكوادر المسئولة عن متابعة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة، وتطوير أوجه التنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.

وأضافت أن الوزارة ستعمل على نقل الخبرات التي اكتسبها المشاركون إلى زملائهم، والاستفادة منها في إعداد فرق العمل المعنية بموسم الحج السياحي، لا سيما فيما يتعلق بمهام التنسيق والمتابعة الميدانية، ومنها متابعة تنقلات الحجاج وتنظيم عمليات التفويج، والتعامل مع البلاغات.

وفي ختام البرنامج، قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة، بتكريم جميع المتدربين من مختلف الدول المُشاركة، ومن بينهم ممثلو الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، حيث تسلموا شهادات اجتياز البرنامج خلال حفل أُقيم بحضور وزير الحج والعمرة السعودي وعدد من قيادات الوزارة. كما قدم ممثلو الإدارة المركزية عدداً من الهدايا التذكارية التي تعبر عن الهوية المصرية إلى زملائهم من الدول المشاركة في المسارات التدريبية.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي انطلق بالتزامن مع فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج الذي استضافته مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال الفترة من 8 وحتى 11 نوفمبر الجاري.