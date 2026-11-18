الوزير:

1. المنظومة الجديدة تتيح للمتعاملين تقديم الطلبات وسداد الرسوم إلكترونيًا على مدار الساعة ومن أي مكان، دون الحاجة إلى التوجه لمقر الهيئة لتقديم الطلبات.

2. إتاحة التحقق الفوري من صحة الشهادات باستخدام رمز الاستجابة السريع(QR Code) .

3. متابعة الإنذارات والإعلانات الملاحية إلكترونيًا.

4. مواصلة التوسع في رقمنة الخدمات البحرية وتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمتعاملين، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع البحري المصري.

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إطلاق الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، لأول مرة، بدءا من غد الخميس الموافق 19/11/2026، خدمات إصدار وتجديد جوازات السفر البحرية وعدد من الشهادات إلكترونيًا عن بُعد، عبر موقعها الإلكتروني المطور، ودون تحصيل أي رسوم إضافية مقابل تقديم الخدمات إلكترونيًا.

وأكد وزير النقل أن إطلاق هذه الخدمات يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير وميكنة الخدمات المقدمة بالهيئات التابعة للوزارة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، وتيسير حصول المواطنين والعاملين بالقطاع البحري على الخدمات المختلفة، وتعزيز كفاءة وشفافية الإجراءات، ومواكبة أحدث النظم التكنولوجية العالمية في تقديم الخدمات البحرية، مضيفاً أن المنظومة الرقمية الجديدة تتيح للمستفيدين تقديم طلباتهم وإنهاء معاملاتهم وسداد الرسوم المقررة إلكترونيًا على مدار 24 ساعة، ومن أي مكان، دون فرض أي رسوم إضافية، إلى جانب إمكانية متابعة حالة الطلبات إلكترونيًا، والتحقق الفوري من صحة وسلامة الشهادات الصادرة باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code)، فضلًا عن متابعة الإنذارات والإعلانات الملاحية أولًا بأول.

وأشار الوزير إلى أن الخدمات المتاحة حاليًا عبر المنصة الإلكترونية تنقسم لثلاث مجموعات رئيسية من الخدمات، وهي:

• أولًا: خدمات جواز السفر البحري المميكن: وتشمل إصدار جواز السفر البحري لأول مرة، وتجديد جواز السفر البحري، واستخراج بدل تالف.

• ثانيًا: خدمات شهادات الأفراد وتشمل:

استخراج شهادة نوبة ملاحية (بدل فاقد / بدل تالف).

استخراج شهادة نوبة هندسية (بدل فاقد / بدل تالف).

استخراج شهادة قارب نجاة (بدل فاقد / بدل تالف).

استخراج شهادة طباخ (لأول مرة / بدل فاقد / بدل تالف).

• ثالثًا: خدمات الشهادات الأهلية: وتشمل تقديم طلبات تجديد الشهادات الأهلية )للربابنة والضباط /المهندسين البحريين) إلكترونيًا.

كما أثنى سيادته على الجهد المبذول من جانب الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ووجه رئيسها وقياداتها، بالاستمرار في تطوير المنظومة الرقمية بالهيئة والتوسع التدريجي في إتاحة باقي الخدمات إلكترونيًا، مع ضمان سهولة استخدام المنصة وسرعة إنجاز المعاملات وتقديم الدعم الفني اللازم للمتعاملين، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات البحرية المقدمة.

وأوضح وزير النقل أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة لجهود الدولة في تحديث وتطوير منظومة النقل البحري المصري، ليس فقط من خلال تطوير الموانئ والبنية التحتية والأسطول البحري، وإنما أيضًا من خلال تطوير الخدمات الإدارية والفنية المرتبطة بالأنشطة البحرية، بما يدعم تنافسية القطاع البحري المصري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

هذا وتدعو الهيئة جميع العاملين بالقطاع البحري والمستفيدين من خدماتها إلى التسجيل على البوابة الإلكترونية الرسمية، والاستفادة من الخدمات الجديدة ومتابعة طلباتهم من خلال الموقع الإلكتروني: www.eams.gov.eg

كما خصصت الهيئة البريد الإلكتروني التالي لتلقي الاستفسارات وتقديم الدعم الفني: [email protected]