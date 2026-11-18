شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيلما تسجيليا عن إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة فى مصر.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، فعاليات إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة فى مصر، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد شهد توقيع اتفاقية بين شركات تطوير عقاري لإقامة مشروع عمراني متكامل غرب القاهرة بالقرب من اهرامات الجيزة

كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية بين المطور العقاري والشركة المصرية للاتصالات لشراكة في أعمال التكنولوجيا داخل المشروع والذي يتضمن إنشاء فنادق ومولات ومدن ترفيهية .

