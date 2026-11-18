تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن أهمية المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أنها تتجاوز كونها مباراة قمة، وقد يكون لها تأثير كبير على شكل المنافسة على اللقب خلال الموسم الحالي.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته التلفزيونية، إن مباراة الأهلي وبيراميدز قد تحدد إلى حد كبير هوية بطل الدوري، مشيرًا إلى أن فوز الأهلي سيمنحه دفعة قوية في سباق المنافسة، خاصة بعد انتصاره على الزمالك في المواجهة السابقة.

وأوضح شوبير أن فوز الأهلي على بيراميدز قد يتسبب في بداية تراجع نتائج الأخير، مقابل زيادة ثقة لاعبي الأهلي، وهو ما قد يرفع فرص الفريق الأحمر في التتويج بالدوري إلى 50% على الأقل، وفقًا لتقديره.

وأضاف أن المنافسة على اللقب لا تقتصر على الأهلي وبيراميدز فقط، بل يدخل الزمالك أيضًا ضمن حسابات الصراع، موضحًا أنه في حالة فوز الأهلي يمكن توزيع فرص المنافسة على اللقب بنسبة 50% للأحمر، و30% لبيراميدز، و20% للزمالك.

وفي المقابل، أشار شوبير إلى أن فوز بيراميدز سيمنحه أفضلية كبيرة في سباق الدوري، متوقعًا أن تصل فرصه في التتويج إلى 60%، خاصة أن الفارق بينه وبين الأهلي سيصل إلى 7 نقاط.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة الأهلي وبيراميدز ستكون مؤثرة للغاية في مشوار الفريقين، وقد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.