كشف عبد الله بكري، لاعب نادي زد، عن كواليس اقترابه من الانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة وجوده في سموحة، مؤكدًا أنه كان قريبًا للغاية من ارتداء القميص الأحمر في نهاية عام 2017، لكن الصفقة لم تكتمل بسبب خلاف مالي بين الناديين.

وقال عبد الله بكري، خلال ظهوره في بودكاست «الحوار كبير»، إنه وقع على بياض للنادي الأهلي في نهاية عام 2017، وكانت المفاوضات تسير بشكل جيد، قبل أن تتوقف بسبب فارق مليوني جنيه في المقابل المالي المطلوب لإتمام الصفقة.

وأوضح لاعب زد أن نادي سموحة طلب الحصول على 20 مليون جنيه للموافقة على رحيله، بينما توقفت مفاوضات الأهلي عند 18 مليون جنيه، وهو ما تسبب في عدم إتمام انتقاله إلى القلعة الحمراء في ذلك الوقت.

وأضاف بكري أن المفاوضات تجددت عقب نهاية الموسم، واقتربت الصفقة من الحسم مرة أخرى، لكن دخول نادي الباطن السعودي على خط المفاوضات وتقديمه عرضًا ماليًا كبيرًا حال دون انتقاله إلى الأهلي.

عبد الله بكري يكشف سبب فشل انتقاله للأهلي في عهد كولر

وأشار لاعب نادي زد إلى أن حلم الانضمام إلى الأهلي تجدد خلال فترة وجوده في فاركو، وتحديدًا في عهد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق، إلا أن عامل السن كان السبب وراء عدم إتمام الصفقة.

وأكد عبد الله بكري أنه لم يفقد الأمل في ارتداء قميص الأهلي، مشيرًا إلى أن رغبته في اللعب للفريق الأحمر ظلت موجودة حتى خلال فترة انضمامه إلى بيراميدز، حيث كان لا يزال بداخله أمل في تحقيق حلمه باللعب للقلعة الحمراء.