علق الإعلامي محمد فارس على تصريحات محمد ناجي جدو، المدرب العام لفريق بيراميدز، بشأن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة، المقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب محمد فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ردًا على تصريحات جدو: «محمد ناجي جدو قال إن الحكم السلفادوري حكم كبير وجيد وراجل حكم لنصف نهائي كأس العالم، ومش منطقي إنه يهاجمه.. أهو كده جدو قفل عليا الكلمتين اللي قلتهم للمعتصم سالم بتوع عايزين حكام مصريين.. بس معلش يا جدو يعني إيه أتمنى لو في أخطاء هتحصل تكون لصالحنا؟».

وتأتي تصريحات محمد فارس تعليقًا على حديث جدو بشأن الحكم السلفادوري، الذي سيتولى إدارة مواجهة الأهلي وبيراميدز، في ظل الجدل المثار حول طاقم التحكيم قبل المباراة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلين دون تلقي أي هزيمة، بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع بيراميدز على القمة، فيما يطمح الفريق السماوي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة المسابقة بالعلامة الكاملة.