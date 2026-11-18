كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات موقف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في مواجهة بيراميدز المرتقبة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، كما تحدث عن استعدادات الفريق للمباراة وأهميتها في سباق المنافسة على اللقب.

أحمد شوبير يكشف موقف إمام عاشور من مباراة الأهلي وبيراميدز

أكد أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، أن إمام عاشور اقترب بقوة من الظهور في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز، موضحًا أن احتمالية انضمامه تصل إلى نحو 90%، في ظل التزامه بالتدريبات وظهوره بمستوى جيد خلال الفترة الأخيرة.

وقال شوبير: «إمام عاشور بنسبة تقترب من 90% هيكون في قائمة مباراة الأهلي وبيراميدز، بيتمرن كويس، زعلان؟ زعلان على نفسه، زعلان إنه مش بيلعب وبره المنتخب».

وأضاف: «على فكرة لما يلعب أساسي هيرجع المنتخب قولًا واحدًا، إمام في حالته مفيش حد في مصر يقدر عليه، من اللاعبين التقيلة جدًا»، مشيدًا بالإمكانات الفنية التي يمتلكها اللاعب وقدرته على صناعة الفارق مع الفريق.

شوبير يكشف كواليس استعداد الأهلي لمواجهة بيراميدز

وتحدث شوبير عن استعدادات الأهلي للمواجهة المرتقبة، مشيرًا إلى حالة التركيز التي تسيطر على اللاعبين، في ظل أهمية المباراة ورغبة الفريق في تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على لقب الدوري.

وأوضح أن الجهاز الفني فرض حالة من الانضباط والسرية على التدريبات، لافتًا إلى وجود حماس كبير داخل الفريق، ورغبة واضحة لدى اللاعبين في حسم المواجهة لصالح الأهلي.

وأشار إلى أن بيراميدز يدخل المباراة بدوافع قوية أيضًا، سعيًا لتحقيق الانتصار وتعزيز موقفه في المنافسة، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء بالنسبة للفريقين.

أحمد شوبير: مباراة الأهلي وبيراميدز قد تحسم سباق الدوري

وأكد شوبير أن مواجهة الأهلي وبيراميدز تحمل أهمية كبيرة في تحديد مسار المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز خلال المرحلة المقبلة، في ظل الصراع القوي بين الأهلي وبيراميدز والزمالك.

وأوضح أن فوز الأهلي، خاصة بعد انتصاره على الزمالك، قد يمنحه دفعة معنوية مهمة ويعزز فرصه في المنافسة على البطولة، لا سيما مع إمكانية فقدان بيراميدز نقاطًا في المباريات المقبلة.

وفي المقابل، أشار إلى أن انتصار بيراميدز سيمنحه أفضلية مهمة في سباق اللقب، خصوصًا إذا اتسع الفارق بين الفريقين إلى 7 نقاط.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن نتيجة المباراة ستكون مؤثرة في حسابات المنافسة على الدوري، في ظل تقارب طموحات الفرق المتنافسة ورغبة كل فريق في الاقتراب خطوة جديدة من حصد البطولة.