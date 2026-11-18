أكد الإعلامي كريم رمزي، أن ظاهرة اللجان الإليكترونية في الكرة المصرية أصبحت تتحكم في الذمم، مشيرًا إلى انه يتمنى الانتهاء منها خلال الساعات المقبلةً.



وقال كريم رمزي في تصريحات على راديو ميجا اف ام: بلا شك اللجان الاليكترونية أصبحت منتشرة للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي وأهدافها واضحة.



وأضاف: أتمنى التخلص من ظاهرة اللجان الاليكترونية التي هدفها هدم أشخاص من أجل إرضاء أشخاص آخرين.



وتابع: عقب مباراة مصر ومالاوي بالأمس هناك العديد من الفيديوهات والبوستات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقلل من منتخب مصر ولاعبي منتخب مصر من مباراة واحدة وهذا الأمر أثار انتباهي.

وواصل: منتخب مصر واجه سوء حظ وأهدر العديد من الفرص التي كانت من الوارد أن تصبح النتيجة 3 أو 4.