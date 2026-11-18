أكد نادي ريال مدريد الإسباني، موافقته على رحيل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال الفترة المقبلة، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية.

وكان ريال مدريد قد جدد تعاقده مع النجم البرازيلي حتى عام 2031.

وأشارت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية إلى وجود اهتمام من جانب نادى أرسنال الإنجليزي بقيادة الإسبانى ميكيل أرتيتا، قد بالتعاقد مع النجم البرازيلي.

وبحسب ما ذكره موقع "Fichajes" الإسباني، فإن ريال مدريد لا يمانع رحيل النجم البرازيلي في المرحلة المقبلة وذلك بعد تراجع مستواه الفني مع الفريق منذ بداية منافسات الموسم الجاري.

وأشار أن قرار ريال مدريد بالتخلى عن النجم البرازيلي، جاء بعد المستوي المميز الذي يقدمه اللاعب الإيفوارى يان ديوماندي، مع الميرنجى.

وأوضح إلى أن ريال مدريد يرغب في الحصول على مبلغ مالي قدره نحو 150 مليون يورو نظير التخلى عن النجم البرازيلى.