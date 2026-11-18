واصل النادي الأهلي تربعه على قمة التصويت الجماهيري لجائزة «النادي التاريخي المفضل للجماهير»، ضمن جوائز جلوب سوكر 2026، بعدما حقق نسبة تصويت كبيرة وضعته في المقدمة، متجاوزًا مجموعة من أكبر أندية العالم، يتقدمها ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ وليفربول.

وحصل المارد الأحمر على 72.2% من أصوات الجماهير وفقًا للنتائج المعلنة، ليبتعد بفارق واضح عن أقرب منافسيه، ويؤكد حضوره الجماهيري الكبير، خاصة أنه النادي الوحيد الذي يمثل الكرة العربية والأفريقية ضمن قائمة تضم 16 فريقًا من مختلف أنحاء العالم.

الأهلي يتقدم بفارق كبير على عمالقة أوروبا

وكشفت أرقام التصويت عن احتلال ريال مدريد المركز الثاني بنسبة 17.5%، فيما جاء برشلونة في المرتبة الثالثة بعدما حصد 5.2% من الأصوات.

وحل بايرن ميونخ رابعًا بنسبة 1.4%، بينما تقاسم ريفر بليت وليفربول المركز التالي بنسبة 0.9% لكل منهما، وجاء مانشستر يونايتد بنسبة 0.5%، ثم ميلان الإيطالي بنسبة 0.4%.

وفي بقية المراكز، حصل فلامنجو البرازيلي على 0.3%، بينما سجل إنتر ميلان ويوفنتوس 0.2% لكل منهما، وجاءت أندية سلتيك وبينارول وبنفيكا بنسبة 0.1% لكل نادٍ، في حين لم تظهر نسبة تصويت تُذكر لأياكس وبوكا جونيورز.

وتضم المنافسة 16 ناديًا من 11 دولة، وهي: الأهلي، وريال مدريد، وبرشلونة، وبايرن ميونخ، وليفربول، ومانشستر يونايتد، وميلان، وإنتر ميلان، ويوفنتوس، وأياكس، وبنفيكا، وسلتيك، وفلامنجو، وريفر بليت، وبوكا جونيورز، وبينارول.

تفاصيل جائزة النادي التاريخي في جلوب سوكر 2026

وتشهد النسخة الحالية من جوائز جلوب سوكر تقديم فئة جديدة تحمل اسم «النادي التاريخي المفضل للجماهير»، بهدف الاحتفاء بالأندية صاحبة التاريخ الكبير والإنجازات الممتدة، على أن يتم تحديد الفائز من خلال تصويت الجماهير.

ومن المقرر أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة حفل توزيع جوائز جلوب سوكر يوم 28 ديسمبر 2026، للإعلان عن الفائزين بمختلف الفئات.

وتتواصل المنافسة على الجائزة خلال الفترة المقبلة، وسط تطلعات جماهير الأهلي للحفاظ على تقدم الفريق في التصويت، وتحويل هذه الصدارة إلى تتويج رسمي بجائزة النادي التاريخي المفضل للجماهير.