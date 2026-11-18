أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن المرحلة المقبلة من التعاون الروسي الأفريقي ينبغي أن تتجاوز الأطر التقليدية للتبادل التجاري، لتقوم على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا وتنمية المهارات، بما يدعم قدرات الدول الأفريقية على زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وبناء اقتصادات أكثر قوة، مشيرًا إلى أهمية توجيه الشراكات نحو مجالات ذات أولوية، من بينها الأمن الغذائي والزراعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا وإدارة المياه والصناعة، مع مراعاة الاحتياجات والأولويات التنموية لكل دولة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الرابع الروسي الأفريقي، الذى استضافه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالشراكة مع نادي فالداي الدولي للحوار، اليوم الأربعاء، ويُعقد بالقاهرة تحت عنوان «التعاون بين روسيا والدول الأفريقية في العالم المعاصر»، بمشاركة نخبة من الخبراء والشخصيات السياسية والفكرية من مصر وروسيا وعدد من الدول الأفريقية، شملت الجزائر وكوت ديفوار ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وتنزانيا، وذلك بمقر المركز بالعاصمة الجديدة.

ويستهدف المؤتمر تعزيز التواصل بين الخبراء وصناع الفكر والسياسة في روسيا والدول الأفريقية، وإتاحة مساحة للحوار وتبادل الرؤى بشأن قضايا التعاون المشترك وأبرز التحديات الدولية والإقليمية، فضلًا عن بحث فرص تطوير الشراكة الروسية الأفريقية في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية، واستكشاف آفاق بناء شراكات أكثر فاعلية واستدامة، بما يدعم المصالح المشتركة للدول المشاركة.

كما أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن انعقاد المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار بين روسيا والدول الأفريقية، والانتقال بالعلاقات التاريخية الممتدة بين الجانبين إلى آفاق أوسع من التعاون العملي، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والتصنيع وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أنحاء القارة الأفريقية.

وأضاف رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن استدامة الشراكة الروسية الأفريقية لا ترتبط بالجوانب الاقتصادية وحدها، بل تعتمد كذلك على تعزيز الروابط الإنسانية والثقافية والتعليمية، وتوسيع مجالات التبادل الأكاديمي والبحث العلمي، والاستفادة من خبرات خريجي الجامعات الروسية في الدول الأفريقية، فضلًا عن تعزيز التعاون بين مراكز الفكر والمؤسسات البحثية، بما يسهم في تحويل الرؤى والدراسات المشتركة إلى مقترحات ومشروعات عملية تخدم مصالح الشعوب.

وفيما يتعلق بمجموعة البريكس، أكد «الجوهري» أنها تتيح فرصًا مهمة أمام الدول الأفريقية لتوسيع شراكاتها الاقتصادية وتبادل الخبرات التنموية وتعزيز مشاركتها في صياغة القرارات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية في إطار عضويتها بالمجموعة لدعم التعاون مع الدول الأفريقية، ومؤكدًا أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الإمداد ومسارات التجارة، بما يدعم قدرة الاقتصادات الأفريقية على مواجهة الصدمات والتحديات الدولية والإقليمية.

ومن جانبه، أكد السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية للتخطيط السياسي وإدارة الأزمات، أن العلاقات المصرية الروسية تستند إلى تاريخ طويل من التفاعلات السياسية والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن روسيا تمثل شريكًا مهمًا لمصر في العديد من المجالات، وأن العلاقات بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا، والتي تجسدها المشروعات المشتركة الكبرى، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة النووية.

وأشار النجاري» إلى الدور الذي تضطلع به روسيا في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها طرفًا فاعلًا ومؤثرًا، مؤكدًا أهمية دعم الحلول الدبلوماسية وتعزيز الحوار بشأن القضايا والأزمات الإقليمية، وألا تتحول المنطقة إلى ساحة للتنافس والصراع، لافتًا إلى حرص مصر على مواصلة تعزيز علاقاتها مع روسيا، في ضوء ما تتيحه من فرص واسعة لتطوير التعاون المشترك والارتقاء به في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أكد أندريه بيستريتسكي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تطوير ودعم نادي فالداي للحوار، أن اختيار مصر لاستضافة المؤتمر يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع القاهرة وموسكو، وما تشهده من تعاون ممتد في المجالات التجارية والتعليمية والثقافية، فضلًا عن التعاون في عدد من الملفات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي وأمن الطاقة، مشيرًا إلى أن مصر تمثل شريكًا محوريًا في تعزيز انخراط روسيا مع القارة الأفريقية، لا سيما في ضوء دورها النشط في القضايا الإقليمية والدولية وعضويتها في مجموعة البريكس.

وأوضح «بيستريتسكي» أن المؤتمر يستهدف توسيع مجتمع الخبراء الروس والأفارقة المعنيين بتطوير التعاون المشترك، وإتاحة المجال لإجراء مناقشات صريحة حول أبرز التحديات الدولية والإقليمية، وصولًا إلى بلورة توصيات عملية يمكن الاستفادة منها في مجال السياسة الخارجية، لافتًا إلى أن المناقشات تتناول عددًا من القضايا المهمة، من بينها تنامي التوترات الدولية، وتعزيز سيادة الدول، وآفاق التضامن بين روسيا والدول الأفريقية ودول الجنوب العالمي.

وفي السياق ذاته، أكدت السفيرة أميرة عبد الرحيم، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا الشرقية والجنوبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن هذا المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى بشأن العلاقات الروسية الأفريقية، معربة عن تقديرها للتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ونادي فالداي الدولي للحوار في تنظيم المؤتمر، ومشيرة إلى أهمية تحويل الأفكار والمناقشات إلى حلول عملية تسهم في مساعدة صانعي السياسات على التعامل مع التحديات القائمة.

وشددت «عبد الرحيم» على ضرورة أن تتواءم المبادرات الروسية مع احتياجات دول القارة، مؤكدة أهمية توسيع التعاون في مجالات الزراعة والبنية التحتية والتعليم والتنمية المستدامة وبناء القدرات، والبناء على نتائج القمة الروسية الأفريقية، بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى شراكات ونتائج ملموسة تخدم مصالح الدول الأفريقية.

ومن جانبه، أعرب جورجي بوريسينكو، نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي، والسفير الروسي السابق لدى مصر (2020–2026)، عن تقديره للتنسيق المصري في تنظيم المؤتمر، مؤكدًا أهمية انعقاده باعتباره منصة للحوار حول العلاقات الروسية الأفريقية وآفاق تطويرها، مشيرًا إلى أن مصر تمثل دولة محورية في مسار التعاون الروسي مع القارة الأفريقية، في ضوء ما يجمع البلدين من تاريخ طويل من التعاون والعلاقات الممتدة.

وأكد «بوريسينكو» حرص روسيا على تعميق علاقاتها مع الدول الأفريقية وتوسيع نطاق التعاون المشترك في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الزراعة والطاقة النووية والنقل والتعليم، مشيرًا إلى ما تمتلكه الدول الأفريقية من مقومات وفرص واعدة تتيح بناء شراكات مثمرة، بما يسهم في دعم جهود التنمية بالقارة، معربًا عن تطلعه إلى أن يمثل المؤتمر خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الروسي الأفريقي وتوسيع مجالاته.

وعلى صعيد جلسات المؤتمر، تتضمن أعماله، التي تمتد على مدار يوم واحد، ثلاث جلسات رئيسية، تتناول أبرز مسارات التعاون الروسي الأفريقي، والتحديات التي تواجهه، والفرص المتاحة لتطويره في المجالات المختلفة.

حيث تناقش الجلسة الأولى، التي تحمل عنوان «التعاون بين روسيا والدول الأفريقية: الإنجازات والتحديات والآفاق المستقبلية»، سبل تعزيز فاعلية التعاون المشترك، وتحديد أولويات الدول الأفريقية في شراكتها مع روسيا، واستكشاف فرص التعاون في مجالات البنية التحتية الرقمية والنووية والمائية والغذائية وغيرها.

فيما تبحث الجلسة الثانية، بعنوان «الاقتصاد والثقافة والحوار المدني: تقييم عملي للعلاقات الروسية الأفريقية»، آفاق توسيع التعاون الاقتصادي، وفرص الشراكة في مجالات التعليم والثقافة والحوار بين المجتمعات، إلى جانب سبل تعزيز التواصل مع خريجي الجامعات الروسية في الدول الأفريقية والاستفادة من دورهم في دعم العلاقات المشتركة.

وتتناول الجلسة الثالثة، بعنوان «التضامن في إطار مجموعة البريكس والعالم المنقسم جيوسياسيًا»، تداعيات انضمام الدول الأفريقية إلى مجموعة البريكس، سواء كأعضاء أو شركاء، والفرص السياسية والاقتصادية التي يتيحها ذلك، فضلًا عن آليات تعزيز التضامن بين دول المجموعة، والتعامل مع الضغوط الجيوسياسية، ودعم الجهود المشتركة للحد من التداعيات السلبية للأزمات الإقليمية، لا سيما في أفريقيا والشرق الأوسط.