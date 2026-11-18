حققت جامعة الإسكندرية إنجازًا أكاديميًا جديدًا بتصدرها الجامعات المصرية في تصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2027، وحصولها على المركز 412 عالميًا، في تأكيد جديد على جهودها لتطوير منظومتها التعليمية والبحثية، وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية.

ومن جانبه، هنأ الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين والطلاب بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يعكس ثمرة العمل المؤسسي وتكامل الجهود، وما يسود الجامعة من روح الانتماء والمسؤولية المشتركة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التقدم يعكس نجاح استراتيجية الجامعة في الارتقاء بالأداء الأكاديمي والبحثي، وتوسيع نطاق إسهاماتها في مجالات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تصدرها الجامعات المصرية يعكس قدرتها على ترسيخ مفاهيم الاستدامة ودمجها في أنشطتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وأوضح أن الجامعة حققت تميزًا لافتًا في محور البحث البيئي، بحصولها على 84.9 نقطة، بما يعكس قوة إنتاجها العلمي وإسهامات باحثيها في دراسة القضايا البيئية، وتطوير حلول علمية مبتكرة للتحديات المرتبطة بالبيئة والاستدامة.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية تواصل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية للتحول إلى جامعة ذكية ومستدامة، من خلال التوسع في تبني الحلول المبتكرة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتطوير الممارسات المؤسسية الصديقة للبيئة، بما يعزز مكانتها الأكاديمية والبحثية ويدعم دورها في بناء مستقبل أكثر استدامة.