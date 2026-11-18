عُثر على جثة شخص بجوار كوم قش بقرية منشية عبد الرحمن التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، في ظروف غامضة، وسط الاشتباه في وجود شبهة جنائية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص بعزبة أبو الوفا بمنشية عبد الرحمن، بجوار كوم قش.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين أن الجثة لشخص يدعى السيد القطب مصطفى، 63 عامًا، مقيم محافظة دمياط، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى دكرنس.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكشف ملابسات الواقعة، والعرض على جهات التحقيق.