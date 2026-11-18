أصيب عامل ، إثر سقوطه داخل بئر وقود بأحد مصانع الطوب بقرية طنامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرىة أمن الدقهلية بلاغًا بسقوط شخص داخل بئر وقود بمصنع طوب بطنامل، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم التعامل مع المصاب ونقله إلى مستشفى أجا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وتبين أن المصاب يدعى عبد الحميد نصر محمد محمد، 46 عامًا، مقيم ميت دمسيس التابعة لمركز أجا، وتم نقله إلى المستشفى مصابًا بادعاء ما بعد الغرق.

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.