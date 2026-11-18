ليست القهوة مجرد مشروب صباحي اعتاد الملايين تناوله لزيادة التركيز والتغلب على الشعور بالنعاس، بل قد تحمل فوائد صحية متعددة عند تناولها باعتدال، إذ ترتبط بتحسين بعض وظائف الجهاز الهضمي، ودعم صحة المخ والذاكرة، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على الحالة المزاجية، وهو ما كشف عنه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، محذرًا في الوقت نفسه من الإفراط في تناولها.

القهوة وصحة الجهاز الهضمي

وأكد الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامج «قلبك مع جمال شعبان»، أن القهوة تُعد «كحل الأذكياء»، مشيرًا إلى فوائدها المتعددة وتأثيرها الإيجابي المحتمل على صحة الجسم، ومن بينها دعم وظائف الجهاز الهضمي.

القهوة

وأوضح العميد السابق لمعهد القلب القومي أن القهوة تساعد على تنشيط حركة الجهاز الهضمي، وقد تسهم في مقاومة الإمساك وبعض اضطرابات الجهاز الهضمي والقولون، فضلًا عن دورها في تقليل الانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

وأضاف أن تناول القهوة يرتبط أيضًا بالتأثير على بعض الهرمونات والمواد الكيميائية في الجسم، بما قد ينعكس على تحسين الحالة المزاجية وتعزيز الشعور بالسعادة.

القهوة وصحة المخ والذاكرة

وأشار جمال شعبان إلى الفوائد المحتملة للقهوة على صحة المخ والذاكرة، لافتًا إلى ارتباط تناولها بانخفاض احتمالات الإصابة ببعض المشكلات المرتبطة بالتدهور المعرفي، واحتمالية تأخر ظهور بعض حالات الزهايمر وفقدان الذاكرة.

الاعتدال في تناول القهوة

وشدد العميد السابق لمعهد القلب القومي على أهمية الاعتدال في تناول القهوة، واختيار التوقيت المناسب لشربها، محذرًا من الإفراط فيها، حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة من فوائدها المحتملة دون التعرض للآثار الجانبية الناتجة عن زيادة استهلاك الكافيين.