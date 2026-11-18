يعكس استمرار مصر في عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات مكانتها المتنامية على خريطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميًا، ويؤكد الثقة الدولية في التجربة المصرية وما شهدته من تطور في البنية التحتية الرقمية وشبكات الاتصالات والخدمات الذكية، كما يمنح القاهرة فرصة للمشاركة في صياغة المعايير الدولية المنظمة لهذا القطاع الحيوي، بما يضمن نقل احتياجات مصر والقارة الأفريقية إلى المحافل الدولية.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أهمية استمرار عضوية مصر بمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ممثلة عن قارة أفريقيا، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس ثقة الدول في النموذج المصري والتطور الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مصر والاتحاد الدولي للاتصالات.. تاريخ يمتد 150 عامًا

وأوضح محمد إبراهيم، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن مصر انضمت إلى الاتحاد الدولي للاتصالات منذ نحو 150 عامًا، وهو منظمة عالمية تابعة للأمم المتحدة، تتولى تنظيم خدمات الاتصالات على مستوى العالم.

وأضاف أن استمرار مصر في عضوية مجلس الاتحاد يمثل أهمية كبيرة للقارة الأفريقية، لافتًا إلى أن الوصول إلى هذه العضوية يتم من خلال انتخابات يشارك فيها المفوضون الدائمون للدول، كما يشغل الخبراء المصريون عددًا من المناصب داخل الاتحاد، ويشاركون في عضوية لجانه المختلفة منذ سنوات طويلة.

إشادة دولية بالتجربة المصرية في المدن الذكية

وأشار نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات أشاد في مناسبات سابقة بالتجربة المصرية في مجال المدن الذكية والخدمات الرقمية، وهو ما يعكس التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، باعتباره أحد القطاعات التي حققت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في شبكات الاتصالات، سواء شبكات الهاتف المحمول أو الهاتف الأرضي، إلى جانب التوسع في خدمات التحول الرقمي، الأمر الذي جعل الاتصالات عنصرًا أساسيًا في مختلف مناحي الحياة اليومية.

الاتصالات لم تعد تقتصر على المكالمات والإنترنت

ولفت إلى أن خدمات الاتصالات لم تعد تقتصر على إجراء المكالمات الصوتية أو استخدام الإنترنت، بل أصبحت بنية أساسية لتقديم مختلف الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون، وهو ما يعكس أهمية تطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمات بصورة مستمرة.

مشاركة مصر في صياغة المعايير الدولية

وأكد محمد إبراهيم أن وجود مصر داخل الاتحاد الدولي للاتصالات، المسؤول عن وضع المعايير الدولية وتنظيم الترددات ومقاييس خدمات وشبكات الاتصالات، يتيح لها المشاركة الفاعلة في صياغة هذه المعايير، بما يضمن تمثيل احتياجات المجتمع المصري والاستفادة منها على المستوى الدولي، فضلًا عن دعم الحضور الأفريقي في صناعة مستقبل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.