قالت يسرية حامد، مدير مشروع الغردقة الخضراء، إن المشروع يستهدف تحويل مدينة الغردقة إلى مدينة سياحية مستدامة، بالتعاون مع قطاع السياحة.

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن المشروع يعمل على مشاركة طلاب جامعة الغردقة والشباب في المشروع، وذلك لتوسيع مداركهم حول الطاقة النظيفة والمستدامة.

واسترسلت: المشروع يعمل على تعليم الشباب كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي كعامل مساعد، متابعة: المشروع يستهدف رفع الوعي لدى الشباب حول موضوعات تقليل التلوث والاعتماد على الطاقة النظيفة.

ولفتت إلى أن المشروع رصد العديد من المشاكل، مثل تلوث البيئة البحرية، ونعمل على وضع حلول لمعالجة تلك المشكلة.