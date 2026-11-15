حملة مكبرة بشمال الغردقة لضبط تراخيص المحلات وإشغالات الطريق

شن حي شمال الغردقة حملة ميدانية مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر وقسم شرطة المرافق، استهدفت منطقة الأتوبيس والبازارات، لمراجعة تراخيص المحلات التجارية والتأكد من سريان تراخيص إشغال الطريق، ورصد أي مخالفات للاشتراطات القانونية المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية.

واستهدفت الحملة فحص الموقف القانوني للمحال والمنشآت التجارية بالمنطقة، ومراجعة مدى التزام أصحاب الأنشطة بالتراخيص والضوابط المنظمة، إلى جانب ضبط إشغالات الطريق التي قد تؤثر على حركة المواطنين وانتظام المرور.

وجاءت الحملة في إطار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، لمتابعة الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والحفاظ على الانضباط بالشوارع والمناطق الحيوية بمدينة الغردقة.