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خطأ شائع عند المسح على الجورب يُبطل الوضوء .. الإفتاء تحذّر منه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطأ شائع عند المسح على الجورب يُبطل الوضوء .. الإفتاء تحذّر منه

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء المصرية الأحكام المتعلقة بالمسح على الجورب أثناء الوضوء، والشروط الواجب توافرها لصحة هذه الرخصة، محذرة من خطأ يقع فيه بعض الأشخاص عند ارتداء الجورب بعد غسل القدمين، وقد يؤدي إلى عدم صحة المسح عليه.

وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من شخص قال إنه توضأ في السابعة صباحًا ثم ارتدى الجورب، واستفسر عن إمكانية المسح عليه خلال الصلوات الخمس المفروضة.

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه يجوز المسح على الجورب لمدة يوم كامل، أي 24 ساعة، إذا استوفى الشروط الشرعية، وفي مقدمتها أن يغطي مواضع الفرض، وأن يكون سميكًا غير شفاف.

وحذّر أمين الفتوى، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، من خطأ شائع يرتكبه البعض أثناء الوضوء، يتعلق بترتيب غسل القدمين وارتداء الجورب، موضحًا أن بعض الأشخاص يغسلون القدم اليمنى ثم يرتدون جوربها قبل غسل القدم اليسرى، وبعد ذلك يرتدون الجورب الآخر.

وأكد أن هذه الطريقة غير صحيحة، لأنها لا تحقق شرط تمام الطهارة قبل ارتداء الجورب، مشددًا على ضرورة غسل القدمين معًا واستكمال الوضوء بالكامل أولًا، ثم ارتداء الجوربين بعد الانتهاء من الطهارة.

 

هل يجب تجديد الوضوء بعد النوم مع ارتداء الجورب؟

ومن جانبه، تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع «فيسبوك»، من شخص أوضح أنه يستيقظ لأداء صلاة الفجر، ثم يتوضأ ويرتدي الجورب وملابس العمل، وبعدها ينام لفترة قصيرة، متسائلًا عما إذا كان يتعين عليه تجديد الوضوء عند الاستيقاظ حتى يتمكن من المسح على الجورب طوال يوم العمل.

وأوضح أمين الفتوى أن ارتداء الجورب بعد الوضوء يتيح للمسلم المسح عليه لمدة يوم وليلة إذا كان مقيمًا، بينما تمتد مدة المسح إلى ثلاثة أيام بلياليها في حالة السفر، بشرط أن يكون الجورب سميكًا وأن يتم ارتداؤه بعد اكتمال الطهارة.

وأشار إلى ضرورة التفرقة بين النوم الذي ينقض الوضوء والإغفاء البسيط، مؤكدًا أن النوم يستلزم الوضوء من جديد قبل الصلاة، أما إذا كان الأمر مجرد غفوة مع استمرار الشخص في إدراك ما يدور حوله وسماع الأصوات المحيطة به، فلا يلزمه تجديد الوضوء بسببها.

شروط المسح على الجوارب القصيرة

وفي سياق متصل، حسم الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، حكم المسح على الجوارب القصيرة، مؤكدًا عدم جواز المسح عليها إذا كانت لا تستر موضع الفرض كاملًا، والمقصود به القدمين حتى الكعبين.

وبيّن وسام أن صحة المسح على الجورب تتطلب توافر مجموعة من الضوابط، أبرزها أن يغطي كامل القدمين إلى الكعبين، وألا يكون شفافًا، وأن يكون من النوع الذي يمكن تتابع المشي عليه.

وتوضح هذه الأحكام أن جواز المسح على الجورب لا يرتبط بمجرد ارتدائه بعد الوضوء، بل يتوقف كذلك على اكتمال الطهارة قبل ارتدائه، وتوافر الشروط الشرعية المتعلقة بسمكه وتغطيته لمحل الفرض.

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