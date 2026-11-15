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بدون فيزا أو موبايل.. خدمة جديدة لشحن كارت الكهرباء من المنزل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدون فيزا أو موبايل.. خدمة جديدة لشحن كارت الكهرباء من المنزل

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  التوسع في تقديم خدمات جديدة للتيسير على المواطنين، من خلال إتاحة شحن كروت العدادات مسبقة الدفع عن طريق محصلي الكهرباء، دون الحاجة إلى التوجه لمراكز الشحن أو منافذ الدفع، في خطوة تستهدف توفير الوقت والجهد على المشتركين، دون أى رسوم إضافية بالاضافة للخدمات المعروفة والمقدمة سابقا من خلال شحن الكارت عن طريق الفيزا والموبايل .

وتتصدر شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء الشركات التي بدأت تطبيق الخدمة، حيث أتاحت لمشتركيها شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من خلال المحصلين، دون تحصيل أي عمولات أو رسوم إضافية، بما يتيح للمواطن شحن الكارت أثناء وجوده في المنزل.

كيفية تقديم الخدمة

تعتمد الخدمة على قيام محصل الكهرباء بشحن كارت العداد مسبق الدفع باستخدام ماكينة التحصيل الإلكتروني، أثناء مروره لتحصيل الفواتير، دون اضطرار المشترك إلى الذهاب لمركز الشحن.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التوسع في استخدام ماكينات التحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أشار التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر إلى إمكانية شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من خلال المصلين.

ومن المنتظر أن يسهم تعميم الخدمة في تخفيف الزحام على مراكز شحن العدادات، وتوفير الوقت والجهد، خاصة لكبار السن والمواطنين الذين يصعب عليهم التوجه إلى منافذ الشحن.

اماكن تقديم الخدمة

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء إتاحة الخدمة في عدد من الفروع بمحافظات الغربية والمنوفية والقليوبية، وتشمل:

أولًا: محافظة الغربية

– أول طنطا وثاني طنطا ومركز طنطا.

– أول المحلة وثاني المحلة ومركز المحلة.

ثانيًا: محافظة المنوفية

– تلا وبركة السبع.

– شبين الكوم (المدينة والقرى).

ثالثًا: محافظة القليوبية

- بنها (المدينة والقرى).

وأوضحت الشركة أن الخدمة ستُعمم تباعًا خلال الفترة المقبلة لتشمل باقي الفروع والهندسات التابعة لها.

شركات توزيع الكهرباء العدادات مسبقة الدفع محصلي الكهرباء جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

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