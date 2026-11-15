سفيرة مصر: الجاليتان المصرية والعربية تترقبان وصول منتخب مصر ومحمد صلاح

أكدت السفيرة رشا حمدي، سفيرة مصر في مالاوي، وجود حالة كبيرة من الترقب والحماس بين أفراد الجاليتين المصرية والعربية، انتظارًا لوصول منتخب مصر الوطني، ومشاهدة النجم محمد صلاح عن قرب.

وأوضحت السفيرة، خلال تصريحاتها مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن الحماس لا يقتصر على الجالية المصرية فقط، بل يمتد إلى الجاليات العربية أيضًا، مشيرة إلى تجهيز استقبال خاص لبعثة المنتخب، إلى جانب تقديم الدعم والمساندة للفريق في مقر إقامته بمالاوي، في أجواء تعكس حجم الاهتمام بوجود الفراعنة ونجومهم.