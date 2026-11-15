مسئولون أمريكيون يكشفون تفاصيل عن صناعة إيران لمنظومتها الصاروخية

كشف مسئولون أمريكيون أنن حدث تباطؤ في إعادة بناء إيران لترسانتها الصاروخية عما كان عليه قبل الحرب.

أوضح المسئولون أن طهران تستعين بمكونات مخزنة سابقاً من أجل إعادة بناء منظومتها الصاروخية.

أضافوا أنه رغم الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية، فإن طهران واصلت إعادة بناء ترسانتها وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل الحرب، مستفيدة بشكل رئيسي من مكونات كانت مخزنة مسبقاً.

كما أشاروا إلى أن لدى طهران عدداً كبيراً من الطائرات المسيّرة والصواريخ قصيرة المدى، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".



قال باحثون ومحللون سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أن تقدير عدد الصواريخ التي تمتلكها إيران مهمة بالغة الصعوبة بسبب السرية التي تحيط بها طهران هذا الملف، وتعدد الجهات المنتجة للصواريخ، إضافة إلى عوامل غير معروفة، مثل عدد الصواريخ الجديدة التي يمكن تصنيعها من المكونات الجاهزة المخزنة تحت الأرض. وأضافوا أن التقييمات الخاصة بالمخزونات الإيرانية قبل الحرب كانت أصلاً غير واضحة.



قدّر مسئولون عسكريون إسرائيليون أن إيران تمتلك أكثر من 1500 صاروخ باليستي رغم اختلاف التقديرات بين المسؤولين في المنطقة بسبب صعوبة تحديد العدد الفعلي بدقة.



خلال ذلك، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن عملية "الغضب الملحمي" (Operation Epic Fury)، وهو الاسم الأمريكي للعملية ضد إيران، جعلت القوات الإيرانية عاجزة، وأن حملة الخنق الاقتصادي أضعفت النظام الإيراني أكثر من أي وقت مضى.