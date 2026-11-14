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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تتخيل فوائد تناول البرقوق بانتظام لن تتخيل فوائد تناول البرقوق بانتظام

البرقوق
البرقوق
اسماء محمد

يعد البرقوق من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية التي تعزز الصحة العامة وتحمي من العديد من الأمراض. 

ووفقا لما أورده موقع webmd نكشف لكم أهم فوائد البرقوق الصحية. 

حماية الخلايا ومكافحة الالتهابات

يحتوي البرقوق على نسبة عالية جداً من مضادات الأكسدة، خاصة مركبات "البوليفينول" و"الأنثوسيانين" (المسؤولة عن لونه البنفسجي أو الأحمر الداكن) و تساعد هذه المركبات في تحييد الجذور الحرة الضارة، وتقليل التهابات الجسم، وحماية الخلايا من التلف.

​ الوقاية من أمراض القلب

تساهم مضادات الأكسدة والألياف والبوتاسيوم الموجودة في البرقوق في خفض مستويات ضغط الدم المرتفع وتقليل الكوليسترول الضار، مما يخفف الضغط على الأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تنظيم مستويات السكر في الدم

يساعد البرقوق في إبطاء سرعة امتصاص السكر في مجرى الدم بعد تناول الطعام بفضل محتواه من الألياف، كما تشير الأبحاث إلى أن تناول البرقوق يحفز الجسم على إنتاج هرمون "الأديبونيكتين"  الذي يلعب دوراً مهماً في تنظيم مستويات الجلوكوز وتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

تعزيز صحة العظام وتقويتها

يلعب البرقوق خاصة المجفف دور كبير في الحفاظ على كثافة المعادن في العظام وتقليل مخاطر هشاشتها، وذلك بفضل احتوائه على مزيج من فيتامين ك البوتاسيوم، المغنيسيوم، ومركبات الفينول التي تدعم بناء العظام.

 تحسين الهضم وتخفيف الإمساك

يمد البرقوق الجسم بكمية جيدة من الألياف غير القابلة للذوبان التي تزيد من حجم الفضلات وتسهل مرورها عبر الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى مادة "السوربيتول" الطبيعية التي تجذب الماء إلى الأمعاء وتساعد في الوقاية من الإمساك.

​ دعم صحة الدماغ والذاكرة

تشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الكثيرة في البرقوق تساعد في تقليل الالتهابات في خلايا الدماغ، مما يساهم في الحفاظ على الوظائف الإدراكية والذاكرة مع التقدم في العمر.

البرقوق فوائد البرقوق فوائد البرقوق الصحية الدماغ الذاكرة الإمساك

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