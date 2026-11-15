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رسميًا.. مصر تنهي مشاركتها في أولمبياد الشباب داكار 2026 بالمركز الرابع عالميًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. مصر تنهي مشاركتها في أولمبياد الشباب داكار 2026 بالمركز الرابع عالميًا

دورة الألعاب الأولمبية للشباب
دورة الألعاب الأولمبية للشباب
رباب الهواري

حققت البعثة المصرية إنجازًا رياضيًا تاريخيًا في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بعدما أنهت مشاركتها في المنافسات التي أقيمت بالسنغال خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر الجاري، محتلة المركز الرابع عالميًا، لتتصدر الترتيب على المستويين الإفريقي والعربي.

ونجحت مصر في تقديم مشاركة استثنائية خلال النسخة الحالية من البطولة، بعدما حصدت 12 ميدالية متنوعة، بواقع 6 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية واحدة، بالإضافة إلى 5 ميداليات برونزية، لتؤكد تفوق الرياضة المصرية في العديد من الألعاب والمنافسات.

6 ميداليات ذهبية تكتب تاريخًا جديدًا لمصر

وكانت السباحة زين هشام واحدة من أبرز نجوم البعثة المصرية، بعدما نجحت في حصد 3 ميداليات ذهبية، عقب تفوقها في سباقات 50 و100 و200 متر فراشة، لتقدم أداءً مميزًا خلال منافسات الدورة.

كما شهدت البطولة إنجازًا تاريخيًا للاعبة سندس سنبل، التي توجت بالميدالية الذهبية في الكونغ فو، لتصبح صاحبة أول ميدالية أولمبية للشباب لمصر في هذه الرياضة.

وفي منافسات ألعاب القوى، نجح يحيى خالد صوابي في حصد الميدالية الذهبية بمسابقة رمي القرص، بينما واصل أبطال مصر تألقهم بتحقيق نتائج مميزة في مختلف المنافسات.

ألعاب القوى تساهم في الحصيلة المصرية

وشهدت منافسات ألعاب القوى ظهورًا قويًا من اللاعبين المصريين، حيث نجح أحمد محمد زكي في الحصول على الميدالية البرونزية بمسابقة الوثب العالي، إلى جانب تألق آلاء تامر، ضمن حصيلة ألعاب القوى التي بلغت 4 ميداليات متنوعة.

إنجاز إفريقي وعربي غير مسبوق

وشاركت مصر في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 ببعثة ضمت 44 لاعبًا ولاعبة، تنافسوا في 18 رياضة مختلفة، ونجحوا في تحقيق إنجاز لافت بوصول مصر إلى المركز الرابع عالميًا.

وأصبحت مصر أول دولة عربية وإفريقية تنجح في حصد 6 ميداليات ذهبية خلال نسخة واحدة من البطولة، في إنجاز يعكس تطور مستوى اللاعبين الشباب، ويمنح الرياضة المصرية دفعة قوية نحو تحقيق المزيد من النجاحات الأولمبية خلال السنوات المقبلة

دورة الالعاب الاولمبية للشباب اخبار الرياضة رياضات اخرى

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