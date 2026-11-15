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باكستان والهند تستعدان للمشاركة في حوار الحضارات لمنظمة شنغهاي بنيودلهي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان والهند تستعدان للمشاركة في حوار الحضارات لمنظمة شنغهاي بنيودلهي

باكستان والهند
باكستان والهند
أ ش أ

 تستعد باكستان والهند للمشاركة في الاجتماع الافتتاحي لحوار الحضارات التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، والمقرر عقده في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء العشر، في إطار مناقشات تستهدف تعزيز الحوار بين الحضارات والتفاهم الثقافي والتواصل بين الشعوب.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، ترشيح وزير التغير المناخي مصدق مالك لتمثيل إسلام آباد في الاجتماع، مؤكدة التزام الحكومة الباكستانية بتعزيز الحوار بين الحضارات وترسيخ التواصل بين الشعوب في إطار منظمة شنغهاي، انطلاقاً من مبادئ الاحترام المتبادل.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاجتماع سيجمع ممثلين عن الدول الأعضاء لمناقشة القضايا المتعلقة بالحوار الحضاري والتفاهم الثقافي.

وبحسب وكالة الأنباء الهندية " آني "، وجهت الدعوة إلى الدول العشر الأعضاء في المنظمة، بما فيها باكستان، للمشاركة في الاجتماع الافتتاحي، الذي جاء بمبادرة من نيودلهي .

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندهير جايسوال قد أعلن، خلال إفادة صحفية الجمعة، توجيه دعوات إلى عدد من الدول الأعضاء للمشاركة في الحوار، معرباً عن تطلع بلاده إلى استضافة الاجتماع.

وتتمتع باكستان بتاريخ من المشاركة في أنشطة منظمة شنغهاي للتعاون، من خلال استضافة اجتماعاتها وتولي رئاسة عدد من هيئاتها، كما تتولى الرئاسة الدائمة لمجموعة العمل المعنية بتخفيف حدة الفقر، التي تركز على تحسين مستويات المعيشة في المنطقة.

وفي أكتوبر 2024، استضافت إسلام آباد اجتماع مجلس رؤساء حكومات منظمة شنغهاي للتعاون، بمشاركة وزير الخارجية الهندي إس جايشانكار، ممثلاً لرئيس الوزراء الهندي، في زيارة كانت الأولى لوزير خارجية هندي إلى باكستان منذ نحو عقد، وذلك قبل تصاعد التوترات العسكرية بين البلدين في مايو 2025.

وفي الشهر الماضي، أوفدت الهند منسقها الوطني لدى منظمة شنغهاي للتعاون ألوك ديمري إلى إسلام آباد للمشاركة في اجتماع تحضيري للقمة المقبلة لمجلس رؤساء دول المنظمة، المقرر عقدها في أغسطس 2027، والتي تستضيفها باكستان.

وقال المسؤول الهندي، في تصريحات للتلفزيون الباكستاني، إن هذه كانت زيارته الأولى إلى الأراضي الباكستانية، مشيراً إلى أن الفعاليات المرتبطة بالمنظمة ستتواصل على مدار العام وصولاً إلى قمة إسلام آباد.

وتأتي هذه التحركات في ظل تنامي مشاركة باكستان في المنظمة الإقليمية، التي وسعت نطاق اهتمامها من التعاون الأمني إلى مجالات التنمية الاقتصادية والربط الإقليمي.

وأشار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى تطور عضوية بلاده في المنظمة من صفة مراقب إلى عضوية كاملة وفاعلة منذ عام 2017، بما يعكس التزام إسلام آباد بالتعددية والتعاون الإقليمي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تولت باكستان رئاسة اتحاد المصارف لمنظمة شنغهاي للتعاون للفترة 2026-2027، بحسب وزارة المالية الباكستانية.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تتزامن مع رئاسة باكستان للمنظمة خلال الفترة نفسها، وتعكس دورها في تعزيز التجارة والاستثمار والربط المالي والتعاون الاقتصادي.

كما تتولى باكستان رئاسة الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، وهو المنصب الذي تسلمته في سبتمبر 2025.

باكستان الهند الحضارات

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