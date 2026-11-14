مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ينعى والدة الناقدة علا الشافعي

ينعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، ببالغ الحزن والأسى، والدة الناقدة الفنية والكاتبة الصحفية الكبيرة علا الشافعي، رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع «اليوم السابع»، التي رحلت عن عالمنا، تاركة حزنًا عميقًا في قلوب أسرتها ومحبيها.

وأعرب الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، عن خالص تعازيه ومواساته للناقدة علا الشافعي، قائلًا: «أتقدم بخالص العزاء والمواساة للصديقة العزيزة علا الشافعي في رحيل والدتها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته. إن فقدان الأم من أقسى التجارب الإنسانية، ونسأل الله أن يلهم علا وأسرتها الكريمة الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم في هذا المصاب الأليم».

ويتقدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وإدارته الفنية والتنفيذية، وجميع العاملين في مختلف إداراته ولجانه، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الناقدة علا الشافعي وأسرتها الكريمة، معربين عن تضامنهم الكامل معها في هذا الظرف الإنساني الصعب، سائلين المولى عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح جناته، وأن ينعم عليها بالرحمة والمغفرة.