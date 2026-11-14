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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع جهود الطب البيطري بقرية كفر سعدون بقطور

قوافل بيطرية بالغربية
قوافل بيطرية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية الطب البيطري في تقديم الخدمات البيطرية للمربين بالقرى، من خلال القافلة العلاجية المجانية التي نُفذت بقرية كفر سعدون بمركز قطور، بالتعاون مع جامعة طنطا، اليوم السبت، والتي قدمت خدمات الفحص والعلاج والتحصين والتوعية البيطرية للأهالي.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أهمية استمرار القوافل البيطرية والوصول بالخدمات إلى مختلف القرى والعزب، وتوفير الرعاية اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة، مع تكثيف التوعية بأساليب الوقاية من الأمراض، بما يدعم المربين ويحافظ على مصادر رزقهم ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

تحرك تنفيذي عاجل 

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نعمة عارف مصطفى، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، أن القافلة أسفرت عن فحص وعلاج 237 رأس ماشية و2900 طائر، وإجراء كشف بالسونار على رأس ماشية، وتسجيل وترقيم 31 رأس ماشية، واستخراج 4 بطاقات خيلية، بمشاركة أطباء المديرية وإدارة قطور البيطرية.

تحصينات المواشي 

وأضافت أن القافلة شهدت تنظيم ندوات إرشادية للمربين تناولت التوعية بأمراض الحمى القلاعية والجلد العقدي وإنفلونزا الطيور، وأهمية التحصينات الدورية، ومرض السعار وطرق التعامل مع حالات العقر، وقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، فضلًا عن أهمية التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية والتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات وزيادة الإنتاجية.

تحسينات الثروة الحيوانية 

وتواصل مديرية الطب البيطري بالغربية تنفيذ القوافل العلاجية المجانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتقديم خدمات الفحص والعلاج والإرشاد البيطري، ودعم المربين والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات خدمات بيطرية تحصينات المواشي

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